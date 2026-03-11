La sorpresa de los agentes al revisar un coche en un camino agrícola: un coche, herramientas y cientos de kilos de aceitunas

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Val de Santo Domingo (Toledo) como presuntos autores de un delito de hurto de aceitunas. Los agentes interceptaron un vehículo en el que transportaban 810 kilogramos de aceituna recién recolectada, cuya procedencia no pudieron acreditar.

Un operativo reforzado

La detención se ha producido en el marco de los dispositivos especiales de vigilancia que la Guardia Civil de Torrijos había intensificado tras tener conocimiento de posibles hechos delictivos en explotaciones agrícolas de la zona. El objetivo era reforzar la seguridad en caminos rurales y carreteras poco transitadas.

Durante uno de estos controles, los agentes dieron el alto a un vehículo ocupado por tres individuos. Tras el registro, hallaron en su interior la fruta y diversas herramientas para su recogida, confirmando posteriormente que las aceitunas habían sido sustraídas de una finca agrícola de la localidad.

Además de los 810 kg de aceitunas, en la operación se han incautado las herramientas empleadas para la recolección y 1.500 euros fraccionados en billetes. Según ha informado el Instituto Armado, dos de los detenidos ya contaban con antecedentes por hechos similares en diferentes provincias.

Esta actuación se enmarca en el amplio dispositivo de seguridad que la Guardia Civil mantiene activo en toda la provincia desde diciembre con motivo de la campaña de recolección de aceituna, con el fin de prevenir los hurtos en el medio rural.