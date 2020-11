En España, durante este 2020 han sido asesinadas por sus parejas o ex-parejas, 41 mujeres, 3 de ellas en CLM, 3 menores asesinados en nuestro país.

Este año está siendo especialmente complicado para las mujeres que se encuentran en esta situación. De hecho aumentó considerablemente el número de llamadas durante el confinamiento.

Hoy en el Día Internacional contra la violencia de Género queremos dar un mensaje de esperanza. Además de los recursos que ponen las diferentes administraciones nos encontramos con organizaciones como Cáritas que llevan a cabo un proyecto llamado “Rompe Tu silencio” con un gran equipo dirigido por Cristina Díaz- Rincón y que han salvado la vida y la dignidad de muchas mujeres y sus hijos. Hoy estas mujeres nos han contado su historia:

“Las discusiones llegaron a las manos en varias ocasiones. Llevada por mi desesperación decidí pedir ayuda en la Iglesia de Santa Teresa, y sinceramente y siempre lo diré, a día de hoy estoy superagradecida a vosotros porque sois los únicos que me habéis apoyado de verdad. Me habéis ayudado en el alquiler, alimentos, con mi hijo y estaré eternamente agradecida porque sois maravillosos”.

"Prefería estar debajo de un puente con mi hija que no soportando insultos y vejaciones"

“Ha sido difícil, pero no imposible porque yo prefería estar debajo de un puente con mi hija, pero tranquilas, que no estar siempre sufriendo gritos, insultos o vejaciones por parte de mi expareja”.

“Cuesta mucho salir, hasta que no ves la muerte dándote una colleja, un cuchillo en el cuello o unas manos... pero cuando sales, lo único que quieres es escapar, dejar todo atrás.... y entré en un proceso en el que te ayudan, con gente como Cristina. Te vas con una maleta, dos niños... no sabes donde. Me ha costado dos años romper con esa realidad y no sentirme culpable y puedo decir que soy de las privilegiadas porque tengo una retirada de patria potestad permanente (de su expareja)... pero ha sido muy duro”.

"Mi consejo es que cierren los ojos, cojan a sus hijos y las maletas y no miren atras..."

“Mi consejo para todas esas mujeres que no pueden salir de ello es que cierren los ojos, cojan a sus hijos y las maletas y no miren atrás. Que se sale de todo, lo peor es acabar peor o que tus hijos vean ciertas cosas o incluso que tus hijos se vuelvan igual que el padre. Así que lo mejor es salir de ahí cuanto antes y cuanto antes lo hagas mejor”.

"En Rompe Tu Silencio, han sido los que verdaderamente me han ayudado"

“Yo llegué a este proyecto gracias a una profesora del colegio de mi hija que me puso en contacto con un sacerdote que me habló de Rompe tu Silencio. Conocí a Cristina y han sido los que de verdad me han ayudado muchísimo, también mentalmente, porque en ese momento no sabía ni como actuar. Me sentía sola con una niña y necesitaba ayuda”.

“Les digo a todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé que hay que tener mucha fuerza y esperanza, que yo pensé que no había ninguna esperanza y que estaba todo perdido. Pero ahora me encuentro mucho mejor después de haber conocido este proyecto y sé que podemos todas. Sólo hay que dar el primer paso”.

“Si yo ahora mismo supiera los resultados de este proceso, lo hubiera hecho muchísimo antes”.

“El Día de la Violencia de Género, todo el mundo dice que somos unas pobrecitas, pero me da igual. Hemos dejado atrás todo y no hay nada mejor que ser libres, sin alguien que nos quita la vida y el aliento poco a poco. Mucha fuerza para todas las valientes que estáis pasando por lo que yo he pasado antes. Sólo os pido fuerza y que no miréis para atrás”.

En Toledo, “Rompe tu Silencio” de Cáritas Diocesana está apoyando en estos momentos a 47 mujeres y sus hijos.

ESCUCHA LOS TESTIMONIOS: