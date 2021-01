San Telesforo sigue haciendo uno de los mejores roscones de reyes de Toledo

La pandemia del coronavirus no nos ha arrebatado la tradición de comernos en estas fechas un buen roscón de reyes, aunque sí ha modificado un poco las ventas. En "Herrera en COPE Toledo" hemos buscado uno de los mejores roscones de la ciudad, el que desde hace 213 años elabora el obrador San Telesforo.

Hemos hablado con Juanma Albelda, gerente de esta tradicional empresa que nos cuenta que de los 1.500 roscones que hacen normalmente, que es la capacidad del obrador en 4 días, venderán unos 1.000 “Hemos perdido mucho de los roscones que vendemos para restauración y este año el Casco Histórico de Toledo, donde tenemos nuestra tienda se ha visto influido por el coronavirus y la falta de turismo”. Pero las ventas las están supliendo con la nueva tienda que han abierto en Madrid y cuyas ventas se adelantaron a todo el mes de diciembre.

"Utilizamos agua de azahar de la empresa Lucas de Tena de Sevilla, el mejor del mercado"

En San Telesforo hacen el roscón tradicional, sin ningún tipo de aditivo “no tiene nada que ver con otros que se venden, nosotros hacemos un roscón de Reyes tradicional de obrador, de doble fermentación que nmo utiliza aromas, ni ingredientes raros, sólo los mejores productos con mantequilla de alta calidad, y agua de azahar que viene de Sevilla de los Luca de Tena, una empresa centenaria que tiene el mejor agua de azahar del mercado, utilizamos ralladura de limón y naranja naturales. Es como todo lo que hacemos desde San Telesforo, con unos ingredientes de primera y con mucho cariño”.

"Este año los pedidos son de roscones más pequeños por la imposibilidad de juntarse toda la familia"

La pandemia del coronavirus no sólo ha afectado al número de roscones vendidos, también a su tamaño “Tenemos más pedidos de roscones más pequeños, porque lógicamente no se han podido juntar toda la familia”. Pero la elección de los sabores no cambia “Un 50% de los roscones son de nata, otro 48% es sin relleno y el resto se reparte entre la crema y la trufa”.

En los roscones de San Telesforo nunca encontrarás un haba, sino un rey de porcelana “No deseamos mala suerte a nadie, todo lo contrario”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA: