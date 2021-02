PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA CON RAFAEL CANOGAR

¿Cómo resumir toda una vida de uno de los pioneros de la pintura abstracta española y que desde hace poco más de diez días es el único representante vivo del mítico grupo El Paso , (desgraciadamente, su amigo Luis Feito, fallecía hace pocos días a los 91 años por coronavirus).

Estoy hablando deRafael Canogar. pintor, escultor y grabador nacido en Toledo A sus 85 años sigue pintando como el primer día y como decía hace unos meses cuando El País le pidió ilustrar la portada de su revista XLSemanal “Siempre que pueda estaré donde hay que estar”. Una portada que donó como homenaje a todos los que luchan por el coronavirus.

"La escultura tendrá unos 4 metros de altura y tendrá una serie de cabezas mías como elementos muy figurativos"

Hijo predilecto de Toledo. Medalla al mérito cultural extraordinario de CLM, entre otros reconocimientos internacionales. Hoy nuestra excusa es hablar del Monumento en Toledo en memoria de las víctimas de la pandemia mundial. Una obra que ha donado y que estará ubicada en la plaza de Safont, un lugar que por cierto fue uno de los últimos proyectos del arquitecto municipal Ignacio Álvarez Ahedo, fallecido por COVID en abril de 2020. “La obra está medio realizada, indudablemente es una maqueta que se tiene que llevar a su definitivo tamaño, las piezas de metal están cortadas y sólo falta montarlas y hacer la base en el espacio decidido y colocarlas y no será más de un mes”.

Hasta el momento se han ofrecido pocos datos de esta escultura, aunque Rafael nos ofrece detalles inéditos de esta obra “tendrá unos 3 metros de altura que con la base serán unos 4 metros, de metal, de acero corten, lo que permitirá que la escultura vaya creando su propia capa de óxido que permitirá su conservación. Ocupará un espacio que permita acercarse, relacionarse con la pieza, sobre todo captar con la intención y el recuerdo que los toledanos queremos dedicar a las víctimas del COVID”.

"Quiero rectificar que no es una escultura totalmente abstracta"

Quiere dejar claro que no es una obra esencialmente abstracta “Es una escultura abstracta, pero tiene elementos figurativos. Hay elementos muy característicos de una serie de cabezas mías donde elementos identificables permite ser muy libre en la construcción de la pieza, por lo tanto hay un lenguaje transversal entre figuración y abstracción”.

El artista toledano insiste en la entrevista en que no siempre ha sido un pintor abstracto “Tuve un periodo de realismo muy importante para mí y precisamente con esa obra me dieron el gran premio de la Bienal de San Paulo , fueron años muy intensos. Lo dejé en el año 1975, ya llegada la democracia. Parece que me liberó de tener que dejar testimonio de mi posición socio-política e irme a buscar lenguajes más espirituales. Pero mi obra, 70 años de trabajo, ha estado siempre entre la figuración y la abstracción”.

Rafael era un niño en la guerra civil, confiesa haber vivido muchas cosas, pero nunca imaginó vivir nada parecido a esta pandemia “Yo como todo el mundo, estoy sufriendo mucho esta pandemia, es horroroso no poder estar con tus hijos, con tus nietos, abrazarles, vivir esa distancia con ellos, con la mascarilla. Está siendo un verdadero trauma. Yo nunca, nunca hubiera podido imaginar que me iba a tocar vivir una experiencia así. Pero aquí la tenemos y hay que luchar contra ella y sobre todo homenajear a tantas personas caídas por este virus”.

"Pasó el confinamiento en Marbella y aprovechó restos de material del retrato del rey Felipe VI para realizar una nueva obra que le tiene tan entusiasmado como a los 20 años"

Pasó el confinamiento en su casa de Marbella y con los restos del material que utilizó para hacer el retrato del rey Felipe VI hace cuatro años, se puso a pintar “Además estoy muy muy contento. Las nuevas obras que empecé en Marbella es un canto de experimentación para buscar la esencialidad de unas simples pinceladas que quieren ser gestos metafóricos de la huella del hombre sobre nuestra realidad. Huellas y surcos como la del labrador castellano sobre la tierra. Es la experiencia material del hombre que deja su impronta en el mundo. Y detrás de estas pinceladas hay cantos de color, entorno, paisaje, horizontes que han marcado siempre nuestros espacios y estoy realmente muy contento con el trabajo. Tengo ante mí, una nueva obra trabajada sobre metracrilato como nuevo material y me siento con el mismo amor y deseo de prolongarlo como lo tuve a los 20 años”.

Hace unos diez días que volvía a exponer en Barcelona con 7 obras realizadas entre 1958 y 1963 del periodo informalista. Un periodo que le elevó a lo más alto, consiguiendo una gran proyección internacional y exposiciones en Nueva York, en el Moma o en el Pierre Matisse Gallery. Sus obras están en medio centenar de museos internacionales y en unos 90 españoles.

La Roda (Albacete) tendrá este año un certamen internacional de escultura que llevará su nombre. Se ha comprometido a realizar una escultura para que se pueda ofrecer a los ganadores en el momento de la entrega del premio.

"Me queda por hacer mis mejores obras"

Por último y ante la pregunta de qué le queda por hacer, Canogar lo tiene muy claro “quizá las mejores obras. Uno siempre está a la búsqueda de esa obra perfecta y siempre está a corta distancia, pero esta ingeniudad con la que nos rodeamos sirve como motor para esa búsqueda constante y sobre todo tener esa visión crítica para no caer en academicismos, para no caer en esa repetición, una y otra vez. Esto lo tengo muy presente siempre...”.