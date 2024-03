Que nadie te diga que ser veterinaria no es trabajo de mujeres: "La primera de España"

Cada 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Mujeres, el 8M.

En muchas profesiones todavía queda muhco por luchar, ya que, la igualdad y la paridad está muy lejos de conseguirse algo que no sucede en la profesión veterinaria. Siempre se ha pensado que es más probable que la práctica de animales de granja, como caballos, vacas o ganado,sea realizada por los hombres y no por mujeres, es un sesgo de género que por ejemplo en Toledo, no está ocurriendo.

La mitad son mujeres

Sonia Gutiérrez Vilumbrales, que es vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Toledo desde el año pasado. Nos ha explicado cuáles son las cifras de profesionales veterinarias en Toledo y sorprendentemente, son muy buenas. "En el Colegio de Veterinarios de Toledo contamos actualmente con 301 mujeres, de un total de 693 colegiados que estamos en el colegio. Estos datos suponen que en la actualidad aproximadamente el 43% de los veterinarios de la provincia de Toledo son mujeres". Un porcentaje que entra dentro del rango que consideramos paridad e igualdad, y por ello están muy satisfechas.

Este aumento se debe a una tendencia clara en los últimos años, Sonia nos daba otra cifra "en los últimos tres años, hemos tenido 92 altas de colegiaciones nuevas en el colegio, de ellas, 67 han sido veterinarias, frente a 21 que han sido hombres. Esto significa que no solo tenemos el 43%, sino que en los últimos años este porcentaje ha llegado hasta el 73%. Siete de cada diez colegiaciones son mujeres. Esto es un dato significativo del aumento progresivo del número de mujeres en nuestra profesión".





Primera presidenta de un colegio de veterinarios en España

Sin duda alguna de algo que también está muy orgulloso este colegio de veterinarios de Toledo, es de ser "el primer colegio de veterinarios de España que tuvo una mujer presidenta. Me refiero a Josefina Rivas, que fue elegida en 1986 y estuvo durante 15 años en el cargo, hasta el 2001. Y además fue también miembro de la Junta Permanente del Consejo General de Colegios Profesionales de España, de Veterinarios de España, y también secretaria. de este mismo organismo".

Amplia presencia femenina en España

Hablamos de Toledo, pero estas cifras se pueden generalizar al resto de España porque según nos comenta la vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Toledo, "la cuota femenina está muy extendida en todas las facetas de nuestra profesión en toda España. Solo hay que comprobar echando un vistazo a las facultades de veterinaria que están con un número importante de mujeres. Y esto además se traduce y se visualiza en todas las ramas de nuestra profesión, ya sea trabajando en clínicas de pequeños animales, animales de compañía, en clínicas veterinarias, en explotaciones ganaderas, en investigación, en gestión del medio ambiente, en seguridad alimentaria o en controles oficiales. Cada vez hay una mayor presencia de veterinarias jóvenes en todas estas ramas".

¿Por qué veterinaria?

Es una profesión preciosa, es viva, dinámica, motivadora, muy práctica y coherente. Y luego muy útil para la sociedad. Sirve para realizar buenas acciones. Está al servicio de los demás, por supuesto, al servicio de los animales, pero también al servicio de los titulares, de los ganaderos y de, en general, todos los ciudadanos. Es una profesión muy vocacional.

Aunque trabajan con mucho agrado, también hay otras funciones donde tienen mucha responsabilidad como controlar la aparición de enfermedades y de zoonosis, "no olvidemos que cada vez son más frecuentes y cerca de un 60% de estas zoonosis tienen un origen en microorganismos o en enfermedades de origen animal. Y también realizamos inspecciones para garantizar la seguridad alimentaria, que los alimentos que consumimos sean sanos y seguros. Somos una pieza fundamental e imprescindible. Por estas razones la veterinaria se convierte en una profesión muy atractiva, llena de retos y que creo que es lo que hace que atraiga a las jóvenes y que cada vez más haya mujeres que quieran estudiar esta carrera y dedicarse a esta profesión que sin duda se sentirán muy satisfechas".