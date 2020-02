Son muchos los ciudadanos que en estos días se están recorriendo las farmacias de su ciudad en busca de mascarillas. No pierdas el tiempo. No queda ninguna. Hablamos con el presidente del Colegio Oficial de Enfermeros de Toledo, Javier Jimeno que nos confirma este dato: "Es cierto, no existe ninguna mascarilla en estos momentos en las farmacias de la provincia de Toledo, llevamos tanto tiempo con esta alerta que son muchos los ciudadanos que ya se han acercado a comprarlas y ya no podemos encontrar ninguna".

Aún así, Jimeno le quita importancia a la falta de estos productos sanitarios "en estos momentos no es necesario llevar una mascarilla, los casos investigados en Toledo han dado negativos y realmente es más importante mantener una higiene para prevenir que llevar una mascarillas". Insiste en las recomendaciones que estos días nos están haciendo llegar los expertos sanitarios: "Una buena higiene de manos, utilizar pañuelos desechables, no taparnos la boca al estornudad y ante cualquier síntoma consultar con un médico".

Escucha la entrevista: