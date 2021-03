En la mañana de este martes, 9 de marzo, durante el rodaje del programa de MasterChef en la plaza del Pan, hemos hablado con la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, acerca de la importancia que para la ciudad tiene esta grabación. “Es un día importante, ha dicho, porque se trata de uno de los programas con mayor audiencia de la televisión a nivel nacional. Una oportunidad que no queríamos desaprovechar”.

El ayuntamiento, según la alcaldesa, se ha volcado con el equipo para tratar de facilitarle el trabajo. “Desde el momento en el que tuvimos conocimiento de ello, nos pusimos a trabajar de la mano de la productora y de nuestro mejor embajador, que es Carlos Maldonado, al que no solo la ciudad le agradece el trabajo que hace si no yo como alcaldesa estoy no solo agradecida sino que además se lo hemos dicho por activa y por pasiva: que cuente con el apoyo del ayuntamiento. Porque al final, eso es lo que tenemos que poner de manifiesto el talento que hay en Talavera”.

García Élez ha comentado que, además de las imágenes que se han rodado de la presentación en la Plaza del Pan y de las pruebas de los concursantes en El Círculo y en Raíces, los dos restaurantes de Maldonado, por parte de la productora les han comentado que volverán en próximos días para grabar imágenes del patrimonio en distintos enclaves y “de todo lo bueno que tiene Talavera. Queremos que se vea una buena imagen de Talavera en todos los televisores de España y trasladar ese orgullo que tenemos de nuestra ciudad los talaveranos y talaveranas para que también lo tenga mucha gente”.

La alcaldesa es consciente de que una buena imagen genera turismo y eso es apostar por el crecimiento y por el empleo. “Nuestra mayor dedicación ha sido que Talavera tenga la mejor imagen y que todos tengamos la oportunidad de poder vivir, trabajar y disfrutar de una ciudad como esta”.

Élez ha entregado a Samantha, Jordi, Pepe y Carlos, un bastón de Mondas con la empuñadura de cerámica. Y es que “cada vez que tenemos una visita nos gusta regalar cerámica, que es nuestra seña de identidad, ahora además con esa declaración, por parte de la UNESCO, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la hace más grande”. Al resto del equipo se le ha entregado un pin de cerámica.

Por último, la alcaldesa le ha dado las gracias a todo el personal del ayuntamiento que ha colaborado en que todo saliera bien, desde la Policía Local, a Protección Civil o Cruz Roja “por las dificultades que supone, en muy poco tiempo, parar el corazón de una ciudad y montar esto”