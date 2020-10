La oropesana María Herrera nos ha vuelto a dar otra alegría. Este fin de semana se proclamaba campeona de España de Superbike Femenino con una Yamaha que era la primera vez que pilotaba “Estoy muy contenta, porque me dejaron probar la moto este fin de semana y gané las dos carreras del campeonato”.

"Era la primera vez que probaba la motó y me adapté enseguida. Rodé muy rápido"

Un campeonato que se decidía sólo en un fin de semana por el coronavirus, aunque no ha sido fácil porque efectivamente estrenaba la Yamaha R1 del Team Stratos y el circuito de Navarra es técnicamente muy complejo. Además las bajas temperaturas tampoco ayudaron. A pesar de todo, María hizo la pole el sábado y consiguió la victoria con más de un minuto de diferencia con la segunda clasificada “La verdad es que la probé por primera vez, pero me adapté muy pronto y rodé muy rápido desde el primer momento, trabajamos muy bien con el equipo , entendieron muy bien lo que quería, así que muy contenta de llevarme la pole y las dos carreras”.

María, sigue luchando encima de la moto, pero también muy pegada al suelo, buscando financiación y con la ayuda y el esfuerzo constante de su familia. Tras haber pasado por el equipo del reconocido cocinero Carlos Arguiñano en 2017, en 2018 saltó al Mundial de Superbike en la categoría Supersport 300 con el equipo Yamaha MS Rancing y también participa en el Campeonato de España de Velocidad en la categoría Superstock 600.

"Ahora entreno, piloto y busco patrocinio, lo hago todo desde mi equipo Mh5 Team"

En estos momentos es la piloto, empresaria y directora de su propio equipo, el MH6 Team, un equipo apoyado por pilotos como Álvaro Bautista o Marc Márquez “Es muy difícil mantenerse porque hay que encontrar apoyo, sola no podría correr y hay que encontrar sponsor. Ahora yo lo llevo todo e intento buscar patrocinio, entrenar y hacer muchas cosas. A ver si podemos seguir el año que viene con un buen equipo y poder luchar por el campeonato del mundo de Superstock 600”.

"Al ser una chica, tengo que entrenar más porque la "mil" corre mucho mucho y hay que agarrarse fuerte"

Durante el estado de alarma, la piloto de Oropesa (Toledo) ha compartido con sus seguidores su duro entrenamiento diario “La gente no sabe lo duro que entrenamos y yo al ser una chica, tengo que entrenar un poco más cuando subes de categoría. Ahora mismo he probado la “mil”, corre a 300km/h y tienes que agarrarte fuerte. Así que mi día a día es entrenamiento, estudiar un poco y tienes que mantenerte en forma para poder ganar a los chicos que están fuertes y estoy demostrando que también puedo hacerlo”.

Precisamente como mujer, María ha sido pionera en muchos sentidos , su lema es “si quieres, puedes”. “Por suerte he sido la primera en ganar un campeonato de España, en hacer los máximos puntos posibles en el campeonato del mundo y en puntuar en todas las categorías por donde he pasado. Así que yo creo que estoy dejando huella y es lo que mas me gusta”. Y por ese motivo, está siendo profeta en su tierra y ya ha recibido reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, es embajadora de Castilla-La Mancha y también ha recibido un premio especial de la Cadena Cope.

"Admiro mucho a Bautista, lo da todo y la Honda no es fácil"

También hablamos de su gran amigo, el piloto talaverano Álvaro Bautista “Con la Honda, están dando todo. La verdad es que nunca ha dejado de luchar con esa moto, aún siendo muy difícil, porque su compañero de equipo no está teniendo tan buenos resultados como Álvaro. Se ha caído en Barcelona cuando iba primero porque lo da todo y es de admirar que nunca se rinde y yo le admiro mucho”.

"Puedo decir que a Fabio Quartararo le gané con la misma moto, es un gran amigo"

En 2014 tuvo como compañero a Fabio Quartararo, que en estos momentos está entre los primeros de Moto G.P “A Fabio le gané de tú a tú con la misma moto.. ja ja ..Le sigo de cerca, es muy buen amigo mío y está casi liderando Moto G.P, aunque en esta última carrera ha perdido puntos, pero está delante y yo contenta de haber ganado a un piloto de Moto G.P”.

Gracias a su triunfo en el campeonato de España femenino de Superbike, correrá el 7 y 8 de noviembre en el Circuito de Jerez de la Frontera “Me han invitado a la próxima cita del Campeonato de España para pilotar la R1, al comprobar mi resultado, cuando era la primera vez que la montaba y quieren ver qué puedo hacer y yo superencantada de poder acompañar al equipo”.

La deseamos lo mejor¡¡¡

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA