El pasado sábado 5 de septiembre 7 niños y niñas tomaban su 1ª Comunión en la parroquia de la localidad de Cervera de los Montes. Tan sólo un día después, el domingo 6 de septiembre, los padres de dos de estas niñas (gemelas) avisaban al párroco Luis Javier Luengo de que habían dado positivo por coronavirus.

"Me avisaron el día después de que las niñas habían dado positivo"

Luengo nos cuenta en "Herrera en COPE Toledo" que enseguida avisó a todo el mundo "Tuvimos los ensayos el viernes y la Comunión la celebramos el sábado y el domingo recibí una llamada de sus familiares y me dijeron que habían dado positivo las niñas. Lo primero que hice es suspender la misa que tenía en una hora porque no tenía la garantía de no estar contagiado y después avisé por las redes sociales a todos".

Las dos hermanas asistían al colegio Cristóbal Colón de Talavera, cuya clase ha sido confinada durante 15 días. La parroquia también ha suspendido todos los actos religiosos "Lo hemos decidido así, por lo menos hasta que tenga el resultado de la PCR que me hice ayer para saber el protocolo que tenemos que seguir. Tenía programado un bautizo, la Fiesta de los Dolores y la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, todo anulado".

"Esto puede extenderse, yo asistí después a otra Comunión. todo el pueblo está pendiente del resultado de mi PCR mañana"

Hay que tener en cuenta que las cinco familias cuyos niños hicieron ese día la Comunión, se fueron después, como es lógico, a celebrarlo con sus respectivas familias "Es como un juego de dominó, incluso yo asistí a otra Comunión después de niños que habían sido mayordomos en las Fiestas de San Blas. Esto puede extenderse. En cualquier caso, la gente del pueblo está pendiente de los resultados de la prueba del PCR que me darán mañana, porque soy el único que he tenido más relación con ellos".

