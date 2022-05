Page valora la aprobación del plan del Tajo como "un apretón muy importante"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aplaudido este martes que el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Tajo haya informado favorablemente el proyecto del Plan Hidrológico del Tajo, algo que ha considerado "un apretón muy importante" que "significa muchísimo para esta tierra" aunque ha avisado de que este "no es el punto final para el camino que emprendimos hace mucho tiempo".

"Aquí no hemos llegado a la meta final", ha continuado desde Sacedón (Guadalajara), donde se ha celebrado la reunión del Consejo de Gobierno, y donde se ha mostrado seguro de que este "apretón" es "muy importante" aunque también de que "otro apretón más y tenemos la solución definitiva". "El que venga será un apretón definitivo, cuando sea lo decidiremos entre todos, y para eso seguiré reclamando todo el apoyo de la sociedad de Castilla-La Mancha", ha declarado.

García-Page ha admitido que el de hoy es un "día importante" porque se han conseguido "una parte importante de todos los objetivos por los que hemos estado luchando" y con esa decisión "Castilla-La Mancha ha dado un salto de gigante", especialmente porque "el memorándum de la vergüenza está definitivamente enterrado". Un texto, ha dicho, que era una "mala filosofía de la gestión del agua" y que suponía "una auténtica traición".

De ahí que se haya mostrado orgulloso de la decisión que ha apoyado la Comunidad Autónoma en el Consejo del Agua y que es la misma que él ha sostenido "con Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez". Además, ha agradecido el trabajo tanto de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, como de su titular, Francisco Martínez Arroyo, en este materia, con su presencia en una Comisión que "ha dado un cambio de rumbo" al trasvase Tajo-Segura.

"Hoy las aguas empiezan a volver al cauce, que es donde realmente tenían que estar", ha subrayado el presidente regional, que ha abundado en que la decisión adoptada por el Gobierno de España, y que no ve otro camino que el de ser ratificada en el Consejo de Ministros, como ha ocurrido con todos los planes hidrológicos, "significa muchísimo para esta tierra".

Ha recalcado en este punto que lo que la región ha conseguido "es determinante y señala un camino que solo puede ser de marcha atrás si se imponen criterios muy extremistas, muy radicales" de formaciones "que probablemente se presenten a las elecciones" pero ha incidido en que el hecho de que el día sea "histórico" para la Comunidad Autónoma "no significa que aquí acabe la historia".

"Vamos a seguir trabajando para que esta sea la solución más compatible para los intereses de la región y a corto y medio plazo para los intereses de Levante", ha explicado, ofreciendo en este punto su mano "a todos los gobiernos del Levante español y al Gobierno de España para buscar caminos de entendimiento y diálogo con el objetivo claro de que a nadie le falte el agua".

EL CAMINO NO ESTÁ "CERRADO"

Como ha detallado, la región buscará acuerdos, consensos nacionales, "para que sea sostenible para el Levante español un giro en fuentes de alimentación hidráulica, que las prioridades de consumo empiecen por la desalación, y por los usos, gestión y puesta en marcha de todos los sistemas de desalación", empezando por que vaya al 100 por cien la desaladora de Torrevieja, para que en Alicante "puedan beneficiarse de lo que ya se benefician en Murcia".

Todo ello, junto a un cambio en la gestión del agua, hará que el camino por delante "no sea un camino cerrado sino que va a seguir exigiendo firmeza y voluntad de llegar a acuerdos y consensos". "Nosotros aquí no vamos a tirar cohetes, no vamos a hacer ningún tipo de fiesta", ha manifestado, como muestra de su voluntad de entendimiento.

El presidente regional, que ha admitido que la de hoy era "una prueba elemental de fuego" para el Ministerio de Transición Ecológica, ha destacado que el Plan Hidrológico del Tajo, supone "un punto de inflexión importante" en lo que se refiere a la gestión del agua, con el que los pueblos de la cabecera "van a seguir ganando y mucho".

No obstante, ha recalcado que la región ha apostado por el consenso aunque no se recoja todo lo que ha planteado, para destacar que "lo verdaderamente importante es que queda aprobado un cambio de tendencia clara", por lo que ha pedido el apoyo de todas las fuerzas políticas --"a las de hoy y a las que se presenten a pedir la confianza de los ciudadanos"-- y el de toda la región, también de los firmantes del Pacto Regional por el Agua, para que antepongan los intereses de la Comunidad Autónoma a las consignas partidarias, porque "aquí no caben ambigüedades ni dudas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De su lado, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que la decisión del Consejo del Agua del Tajo hoy ha sido "claramente favorable" a los intereses de Castilla-La Mancha y, aunque "planteábamos algunas cosas más", el resultado final --ha señalado-- responde a lo que la región quería.

Dicho esto, ha celebrado que se haya fijado el caudal ecológico del río Tajo en todo su recorrido gracias a que, ha recordado, hay una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a incluir los caudales ecológicos en la planificación en todas las cuencas.

Así, ha indicado se ha fijado para el año 2027, fin del ciclo de planificación, en 8,65 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez, mientras que ahora circulan una media de 6m3/s. "Es un aumento sustancial e importante para Castilla-La Mancha porque va a permitir que el río este vivo en Toledo y en Talavera de la Reina".

INVERSIONES IMPORTANTES

El consejero también ha comentado que el plan incluye inversiones importantes como la del Gobierno central de cerca de 1.000 millones de euros para depuración de Madrid, algo que beneficiará a Castilla-La Mancha.

Además de esta inversión, ha destacado la necesaria que hay que hacer en las desaladoras en el Levante, algo que --ha dicho-- habla también la planificación hidrológica. En tercer lugar, se ha referido al sistema de abastecimiento a la Llanura Manchega, una inversión que tiene que ser "realidad" antes de que acabe el año. "Es una infraestructura necesaria para beber en nuestra tierra".

También ha recalcado la inversión de 16 millones de euros para el regadío en el Alberche, cerca de Talavera de la Reina, y que así sea más eficiente. "Son inversiones en infraestructuras que se están haciendo y se van a hacer", ha abundado.

Ha recordado, además, que lo más importante en materia de agua es garantizar el agua para beber, "de ahí la solidaridad de Castilla-La Mancha". "Nada tienen que ver los trasvases de 38 hectómetros cúbicos al Levante con el aporte de agua para abastecimiento humano de un hectómetro cúbico a la Llanura Manchega; no es bueno que en esto hagamos demagogia", ha advertido.

Finalmente, el consejero ha dicho que la decisión de hoy "es un paso valiente" y un cambio de paradigma en la política del agua y, probablemente, "lo más importante" es que Castilla-La Mancha participa de la toma de decisiones, algo que "no ha sucedido en otras ocasiones", ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Sacedón, Francisco Perez Torrecilla, ha subrayado que "este empujón" que hoy se da supone "una buena parte" de las reivindicaciones de los municipios ribereños.

"Hoy es un día muy importante para Sacedón, pero también para los municipios ribereños y para Castilla-La Mancha en general", ha apostillado el alcalde, quien ha declarado que es un día "feliz" para todos, aunque "queremos más y vamos a seguir luchando para conseguirlo".

"Desde los ribereños no nos vamos a conformar con esto y seguiremos trabajando por conseguir nuestras reivindicaciones históricas", ha concluido