El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha acompañado esta mañana a la Reina Doña Sofía, como había previsto, en la visita que Su Majestad ha realizado al Banco de Alimentos de Toledo. Fuentes del gobierno regional han explicado que la razón no ha sido otra que la prudencia, al conocerse que un familiar de uno de los colaboradores del equipo del presidente ha dado positivo por Covid-19.

Page ha preferido, por ello, no asistir al acto al que había anunciado su comparecencia. De momento, en la agenda no tiene ningún evento más, por lo que no ha tenido que supenderla. Ahora está a la espera del resultado de la PCR que se le ha realizado al colaborador para, en función del mismo, proseguir o no con su actividad habitual.

Hay que aclarar, para que no quepan dudas, que el presidente no es quien ha estado en contacto directo con un positivo.

De esta manera, ha sido la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, la que ha representado al Gobierno de la región en esta visita de la Reina Sofía, que también ha estado acompañada por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el presidente de la Diputación toledana, Álvaro Gutiérrez, y el presidente del Banco de Alimentos de Toledo, Manuel Lanza.

Las recomendaciones del propio SESCAM van dirigidas a los casos de contacto estrecho, pero ha optado por esta medida por extremar las precauciones.

En la web del SESCAM puedes encontrar las siguientes recomendaciones:

.- ¿Qué hago si conozco a alguien diagnosticado con COVID-19 o con síntomas compatibles? Debes saber si has tenido contacto estrecho o no.

.- ¿Qué es un contacto estrecho? Aquel con el que una persona diagnosticada con COVID-19 o con síntomas compatibles haya estado 48 horas antes de los primeros síntomas o del diagnóstico y en alguna de las siguientes situaciones:

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio- sanitario que NO haya utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

En el mismo lugar, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.