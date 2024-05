Un padre enseña a jóvenes cómo hacer una RCP, tras perder a su hijo: “Una asignatura obligatoria”

La reanimación cardiopulmonar es una técnica imprescindible para salvar muchas vidas. Es útil en muchas emergencias, por ejemplo, en un ataque al corazón, en una asfixia por atragantamiento, o incluso cuando alguien cae en una piscina y sufre un ahogamiento.

En primera persona sufrió Carlos Cid, una situación parecida, donde precisamente esa RCP no surtió efecto con su hijo de sólo 14 años, un momento muy duro “tristemente un día iba trabajando, me llama mi mujer y a Dani le pasa algo que ha llamado al 112, pues una disección de aorta y ya está. No había dado la cara antes y le dio la cara y la cruz”.

AMIDAN

Ahora, este padre que además es celador de UVI en críticos cardiacos en el Hospital de Toledo, está totalmente involucrado en que se conozca la técnica de la reanimación pulmonar porque puede salvar esas vidas. Por ello, ha creado AMIDAN, una asociación llamada Amigos de Dani. El mismo Carlos nos contaba que es “una asociación sin ánimo de lucro y estamos para muchas cosas, pero sobre todo es para enseñar la resucitación cardiopulmonar. Para que todo el mundo aprenda a hacer la RCP, porque tristemente estas cosas ocurren en la calle, ocurren en pabellones, ocurren en recintos deportivos y ocurren en las casas también. Entonces, la idea de Amidan es que todo el mundo, desde niños de 8 años en adelante, puedan aprender a hacer la RCP y que si les ocurre algún escenario de estos, pues que puedan y sepan reaccionar”.

Ya está Abierto el plazo de pago de la cuota de Amidan ( 12 euros 2024 )





Premio

Amidan ha recibido un premio del Colegio de Enfermería de Toledo precisamente por esta labor de enseñar a practicar esta técnica a todo el mundo, lo hace con niños de ocho años en adelante, y el niño que es muy pequeño y no podría tener esa fuerza o habilidad para hacer la RCP también puede aprender “les enseñamos a qué tienen que llamar al 112, cómo lo tienen que hacer, con lo cual a lo mejor la resucitación no lo hacen tan bien, pero llamando al 112 ya dan un paso muy importante”.

Debería ser asignatura casi obligatoria en los colegios porque nos contaba Carlos que “estamos tardando en cada curso como una hora y media. Creo que una hora y media en un curso escolar no supone mucho. Entonces no hay que quitar de otros sitios, creo. Y la gente, la verdad, es que está súper agradecida, a los niños me refiero. Una empatía espectacular. Palabra de agradecimiento para ellos porque se les ve que están interesados”.

¿Cómo se puede colaborar con AMIDAN?

Pues muy fácil, “llamando al teléfono que tenemos y una cuota de 12 euros anuales, un euro al mes sin más. Estamos con un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Toledo, con Toledo Educa y a través de ese acuerdo pues estamos yendo a los institutos y queremos ir a los colegios, queremos ir a asociaciones de vecinos, queremos ir a todo el mundo, que todo el mundo aprenda la RCP. Es de lo que se trata la asociación”.