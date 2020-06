El presidente regional del PP, Paco Núñez vuelve a insistir en la "Mañana de Herrera" en COPE CLM en la creación de una Comisión de Estudio sobre la gestión y efectos de la COVID-19 en las Cortes de CLM con las propuestas de más de 100 colectivos que ya le han pedido participar y desarrollarla junto con la Comisión de Presupuestos para dotarla económicamente

“Al principio lanzamos la propuesta de una Comisión de Investigación con el objeto de esclarecer cuáles son las gestiones que ha llevado a cabo el gobierno de Emiliano García-Page durante esta pandemia y fue rechazada de plano por la mayoría absoluta del PSOE y como alternativa ellos junto con Ciudadanos decidieron firmar un acuerdo para crear una Comisión de Estudio, a mí me da igual cómo se llame, lo que quiero es que haya un organismo oficial que deben ser las Cortes Regionales, que analice cuál ha sido la situación de la crisis del coronavirus en CLM y hemos registrado en el Parlamento esta propuesta, que es la misma que recogen PSOE y Ciudadanos en el pacto que firmaron hace un mes y que todavía no la han llevado al Parlamento para que comiencen los trabajos. La sociedad de esta región no puede esperar mas y por eso hemos registrado esta Comisión que cuenta con el respaldo de casi 100 colectivos”.

Además, ha considerado que esta comisión debería relacionarse con la Comisión de Presupuestos que registraba su partido este pasado martes “ Si yo fuera presidente tramitaría unos presupuestos para los dos próximos años y medio, válido para lo que queda de año, para el 2021 y 2022. Así tendríamos dinero para salir de la crisis y le hemos pedido crear esta Comisión de Estudio, que por otra parte es la que pactaron con Ciudadanos, aunque llevan un mes sin traerla a las Cortes y hemos decidido no esperar mas. Además tenemos que escuchar a la sociedad civil y paralelamente que se reúna la Comisión de Presupuestos de las Cortes para que las conclusiones de la Comisión de Estudio del coronavirus, con las propuestas que salgan de escuchar a todos los colectivos de CLM, puedan ser dotadas presupuestariamente”.

“El PP no va a apoyar operaciones de blanqueo a Emiliano García-Page para firmar documentos sin dinero. Pero con un pacto serio, riguroso, con presupuesto y con propuestas que salgan del conjunto de la sociedad de CLM, ahí sí va a estar el Partido Popular y Paco Núñez”

Ante la penúltima invitación del PSOE y el Gobierno regional para unirse al Pacto firmado con Ciudadanos, Paco Núñez sigue insistiendo en que es un Pacto que no sirve para nada “Si Page quiere pactar con el PP no tiene más que llamarnos, de hecho yo le he ofrecido un pacto presupuestario. Lo que no queremos hacer es ninguna operación de blanqueo a Emiliano García-Page firmando un Pacto sin ningún tipo de dinero. El portavoz de Ciudadanos en el último Pleno de las Cortes reconoció que el Pacto que han firmado no tiene presupuesto y sin dinero, uno puede firmar muchos papeles, pero al final no se llevan a efecto. El mejor ejemplo es la Comisión de Estudio que después de que ha pasado ya un mes de la firma de este Pacto, ni siquiera han realizado un estudio de trabajo y es que hay colectivos que no pueden esperar”.

