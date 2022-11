Paco León, premio CiBRA 2022 por su trayectoria como actor y director

El Festival CiBRA ha vuelto a poner su broche de oro con su gran gala de clausura. Una gala que se desarrollaba, como novedad, en la tarde-noche de este sábado en el Palacio de Congresos ‘El Greco’. Una alfombra roja por la que pasaron rostros conocidos de la gran pantalla, como Paco León, Antonio Molero, Elena Anaya, Vicky Luengo y muchas otras personalidades reconocidas del sector audiovisual.

En este sentido, el director del Festival, Gabriel Castaño, incidía en que “la gente ha llenado todas las salas durante estos 10 días y ha participado y completado los aforos en todas las acciones realizadas (…) si llenas y la gente se va contenta, ¿qué más puedes pedir?”. Con ello, el balance de esta nueva edición de esta cita cultural es altamente positiva y, además, suponía el retorno a los aforos al 100% y sin apenas mascarillas, puesto que este elemento de protección individual ya no es obligatorio.

En cuanto a la gala de clausura, el hilo conductor en este XIV CiBRA fueron los niños y las niñas del cine español. Por ello, se les dio protagonismo a artistas tan conocidos como Marisol, Joselito, Enrique y Ana o los grupos Parchís, Regaliz y otros muchos que llevaron a los allí presentes atrás en el tiempo con una sonrisa en la cara que dirigió la directora Laura Ferrer y que estuvo presentada por Julio Armesto y Luis Retana.

Con ello, durante este evento se hizo entrega de los diferentes reconocimientos y premios de esta décimo cuarta edición. En el caso del premio orden de Toledo recayó en Vicky Luengo. En esta línea, Luengo remarcó el carácter único de CiBRA, puesto que fusiona la literatura y el cine y, también, aseguraba “el comer bien”. También, aseguraba que volvería a este Festival y dedicaba este reconocimiento a sus amigas “potorro”, a quiénes, destacaba “convierto el cine en palabra y las palabras en risa”.

Seguidamente, se hizo entrega del Premio ‘Carlos Blanco’, que reconoce la mejor película con guion original. En esta ocasión, fue para la cinta ‘Alcarrás’ y este galardón lo recogía la actriz, Anna Odín. No obstante, la actriz dio paso al vídeo de Carla Simón, quien aseguraba que no podía estar en Toledo “aunque me encantaría, agradecer el premio por valorar el trabajo de un guion”.

Por su parte, el premio que otorgó el público del Festival fue para la película de ‘En los márgenes’ de Juan Diego Botto. Una estatuilla que recogía el joven actor Christian Checa, quien se marchaba encantado de esta gran gala de clausura y relataba que “me hace mucha ilusión recoger este premio y agradecido de la oportunidad de Botto para formar parte de esta película”. Tras ello, este actor veinteañero dio paso al vídeo confeccionado por el propio Botto, quien aseguraba que “esta película pone el foco en los desahucios en nuestro país y agradezco que se haya tenido en cuenta nuestra película con este premio”.

También, el Festival CiBRA sigue profundizando en sus jornadas de Cine y Educación, por lo que hizo entrega de un reconocimiento a esta labor a Nando López. Un premio que recibía de manos de Virginia Yagüe, quien es guionista y presidenta de DAMA, entidad que tiene grandes lazos con esta cita cultural toledana. Un discurso que, en este momento de la gala, estuvo muy centrado en la importancia de no recortar ni en el arte ni tampoco en la educación.

Tras ello, en el segundo bloque de premios, se hicieron entrega de los dos ‘Alice Guy’, que ponen en valor el talento femenino en el cine y, también, en otras artes. En esta ocasión, este último reconocimiento fue a parar en la escritora Rosa Montero, quien, visiblemente emocionada decía que "estoy impresionada de la dimensión, el esfuerzo, el entusiasmo de la gente del CiBRA (....) empezó en 2008 y están montando un Festival que llena este auditorio (...) "este Festival es único en su forma y en su potencia (...) pone luz y belleza desde hace 14 años".

El otro premio ‘Alice Guy’, en esta ocasión el del séptimo arte, se le otorgó a Elena Anaya, quien no sabía que iba a recibirlo de manos de su amiga y compañera de profesión, Goya Toledo, además de su amigo y fiel escudero del sector, Luis Alegre. Un momento emotivo, en el que la propia Anaya reseñaba que “Gracias al festival por entregarme este premio (…) llevo 27 años trabajando y pienso seguir muchos más años (…) hago mi trabajo por amor”.

También, en este cuadro de la gala, se entregó el premio a la mejor actriz, que lo obtuvieron, de manera conjunta, Laia Costa y Susi Sánchez, quienes no pudieron acudir a recoger ‘in situ’ dicho reconocimiento, por lo que fue Manuel Calvo, productor de ‘Cinco Lobitos’, quien agradeció este premio para sendas actrices.

Un segundo bloque de premios que continuaba con una nueva estatuilla que se incorpora en esta décimo cuarta edición ‘Premio al talento castellanomanchego’. De este modo, este primer galardón fue a parar al actor Antonio Molero, natural de la localidad toledana de Ajofrín. Con ello, el toledano subraya que “es un premio de estos que no te los esperas y tiene mucho de ilusión (…) te encuentras un regalo que no te lo esperas porque no es tu cumpleaños ni tu aniversario ni nada”.

Una gala que ya encaraba su recta final, llena de frescura, para entregar una mención especial a mejor actriz. De hecho, fue el momento más aplaudido de la noche y en el que el equipo de ‘La Maternal’ se quedó casi sin palabras para agradecer el galardón a una de sus compañeras, como es Carla Quílez. Precisamente, la actriz aseguraba que “del tema que habla la película se tendría que sacar a la luz porque son unas madres enormes”. Una cita dirigida por Pilar Palomero y que pone el foco en esas madres que tienen a sus hijos a muy temprana edad.

Por su parte, tras ello, era el turno para uno de los actores más aplaudidos de la noche, como es Paco León. Un actor, guionista y director que recogía el ‘Toledo de Cine’ a toda la trayectoria y aseguraba que “no entiendo porque merezco este premio (…) voy a seguir trabajando para merecer este y todos los premios que me den”.

Una gala que concluía desvelando el premio a la Mejor Película que fue para la cinta de As Bestas, que ha obtenido criticas muy positivas por el público y por los propios especialistas del séptimo arte. Un reconocimiento que, vía vídeo agradecía su director, Rodrigo Sorogoyen.