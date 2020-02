Rafael Tarradas estudió Diseño Industrial, trabaja actualmente en el sector de la comunicación en Madrid y regenta uno de los mejores restaurantes de Madrid, el Greener. Si esto fuera poco, suma el haberse convertido en un escritor de éxito con su primera novela "El Heredero".

Rafael Tarradas Bultó es nieto del fundador de Bultaco, primo de Sete Gibernau y sobrino del aventurero Álvaro Bultó . Presentó su novela el pasado 16 de enero y es el primer sorprendido de la repercusión que ha tenido: " Es verdad que este es mi primer libro y lo sorprendente es que se haya generado esta expectación”. Colgó el libro en Amazon y en ocho días vendió 500 ejemplares, lo que llamó la atención de la poderosa Editorial Planeta “Sí, me dijeron que iba a ser la gran apuesta para este año y empezaron con una tirada de 25.000 ejemplares y al quinto día sacamos una segunda edición. Está teniendo una repercusión muy importante”.

"Aparece un personaje al que le gustan mucho las motos y es verdad que hace referencia a mi abuelo Paco"

La historia se centra en dos grandes historias de amor, que ocurren durante la Guerra Civil española y está basada en muchos recuerdos de su familia. “El Heredero nace de historias familiares, por lo tanto hay bastante de mi familia en el libro, sobre todo en la parte del inicio está basado en las historias que me contaba mi abuelo Paco Bultó y cuando en la novela aparece un hijo de Blanca Marqués que le gustan mucho las motos, hace referencia a mi abuelo Paco, aunque yo he cambiado los nombres porque tampoco es un personaje exactamente igual que él y no quiero que nadie piense que estoy hablando exactamente de mi abuelo”.

Insiste en que el libro no es un ensayo histórico, aunque las localizaciones son reales y ha querido ser muy respetuoso con todas las ideas y posiciones. Se muestra muy neutral en cuanto a ideologías a pesar de que en su familia ha sufrido actos de terrorismo. Recordamos que su tío-abuelo José María Bultó Marqués, fue asesinado por el grupo terrorista, Exèrcit Popular Català, que le puso una bomba en el pecho. “ El episodio del asesinato de mi tío es muy posterior y no enlaza con la historia del libro, pero en general mi familia es muy poco rencorosa y no hay que centrarse en el odio. En el caso de la guerra civil me dicen que en el libro soy muy imparcial, pero claro, yo tengo 42 años. Yo no he vivido la guerra civil ni el franquismo, es normal que sea imparcial y mi familia luchó en los dos bandos, como otras muchas familias y además hay que entender que la guerra civil partió a España por la mitad y la mayoría no pudo elegir, si estabas en Zaragoza eras nacional y si estabas en Barcelona eras republicano y punto. Creer que unos eran los buenos y los otros los malos es un poco pueril y escapa a la razón”.

El libro engancha desde el principio con dos grandes historias de amor y la vida de tres familias: Los Bultó-Marqués, los Sagnier y los Campo “Todo el mundo dice que es una historia que engancha mucho porque es fácil identificarse con los personajes, enseguida se los coge cariño. Sorprendentemente, muchos hombres me dicen que han llorado mucho”.

Como curiosidad, decir, que el libro ha sido escrito entre Toledo y Ávila "Lo he escrito desde una cabaña que tengo entre estas dos provincias".

