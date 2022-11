La mención de la ley del 'sí es sí' por el PP en el texto del 25N rompe el acuerdo en Cortes CLM

Las Cortes de Castilla-La Mancha no han alcanzado un acuerdo sobre la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, ya que el grupo popular finalmente no la ha respaldado, por lo que es la primera vez en la Legislatura que la cámara no apoya con una declaración institucional esta efeméride.



El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha informado durante la sesión plenaria de la retirada de este punto del orden del día, toda vez que no se ha alcanzado un acuerdo sobre el texto.



En la propuesta de declaración institucional, a la que ha tenido acceso EFE, se proponía que las Cortes ratificasen su "firme compromiso" para continuar desarrollando y estableciendo los mecanismos necesarios para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas.



También se proponía reconocer el "gran esfuerzo" que todas las Administraciones públicas, los profesionales que trabajan en contacto directo con las víctimas, así como la labor de las entidades y asociaciones de la región, que realizan diariamente para prevenir la violencia de género y para proteger a las mujeres víctimas, hijos.



Asimismo, se había planteado solicitar a todas las administraciones públicas el "máximo grado de cooperación y colaboración para luchar contra todo tipo de violencia machista" y se comprometía a apoyar el proceso de renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se está iniciando actualmente en el Congreso.



En el texto que finalmente no ha salido adelante también se recogía instar a todos los grupos políticos presentes en estas Cortes a trabajar de manera colaborativa para alcanzar una sociedad igualitaria y libre de violencia contra las mujeres y a combatir cualquier posicionamiento político que niegue la violencia de género o rechace las políticas públicas orientadas a su erradicación.



Asimismo, se comprometía a colaborar con las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres.



El texto también instaba a toda la ciudadanía, las organizaciones, entidades, empresas y asociaciones, a los poderes públicos y a las Administraciones en su conjunto, a seguir trabajando para acelerar la consecución de una región, un país y en una sociedad global, libre de violencia machista, "una sociedad en la que seguir ensanchando derechos de ciudadanía que redunden en la libertad de las mujeres".



La propuesta de declaración institucional recordaba que, en lo que va de año, cinco mujeres han fallecido en Castilla-la Mancha por violencia machista.



"Las Cortes de Castilla-La Mancha manifiestan su dolor y repulsa ante los asesinatos machistas, condenan todo tipo de violencia contra las mujeres y se comprometen a ser firmes en su compromiso para trabajar desde la unidad parlamentaria en el desarrollo legislativo de toda medida encaminada a la eliminación de la violencia de género y la prevención de la misma" es otro de los párrafos que se incluía en la declaración institucional que finalmente no ha salido adelante.