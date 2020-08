Los trabajadores de las Residencias de Mayores también se harán la prueba del coronavirus antes de incorporarse a sus puestos de trabajo. Así lo ha anunciado hoy el presidente de CLM, Emiliano García-Page "El Gobierno llevará a cabo una segunda tanda de pruebas a todos los trabajadores de las residencias que se incorporen de las vacaciones o que lleguen nuevos”. Asimismo, García-Page ha destacado que estas pruebas diagnósticas se realizarán “indistintamente” tanto en los centros públicos como privados.

De esta manera se da respuesta a una de las medidas demandadas por las patronales de las Residencias de Mayores privadas en nuestra región.

Hoy en "La Mañana de Herrera" en COPE Castilla-La Mancha, hemos hablado con el presidente de ARTECAM (Asociación de Residencias de la Tercera Edad de CLM), Francisco José Núñez que ha valorado positivamente la reunión celebrada ayer con la Consejería de Bienestar Social para avanzar en el Plan de Respuesta Temprana frente a la Covid-19, que va a poner en marcha el gobierno regional para garantizar respuestas ante brotes y rebrotes que se pueden producir en el futuro y no repetir los errores del principio de la pandemia "El virus en un principio no estaba en las Residencias, pero evidentemente entró por las visitas de los familiares y de los propios trabajadores. Dábamos palos de ciego y no sabíamos muy bien cómo actuar, pero después, esto se encauzó y pusimos en marcha los planes de contingencia y por supuesto ahora contamos con todos los medios de protección. Lo que hay que hacer ahora es adelantarse".

En estos momentos de 380 centros que hay en CLM, sólo hay 29 donde hay algún caso de coronavirus, muy lejos de los más de 200 de hace dos meses "No hay que bajar la guardia y necesitamos los servicios públicos de la Sanidad. No queremos medicalizar las residencias porque estamos para cuidar a las personas mayores pero no somos hospitales, aunque sí es importante contar con el apoyo del sistema público".

Las residencias privadas han perdido unos 7 millones de euros durante la pandemia por las plazas concertadas por la Junta que quedaron vacantes por el cierre de estos centros "Le hemos pedido al gobierno regional una financiación para aquellas plazas públicas no ocupadas durante todo el Estado de Alarma, desde el 15 de marzo. Es un gran quebranto para nuestras empresas y estamos en conversaciones con ellos para que nos puedan financiar este montante que es de unos 7 millones de euros. Es verdad que nos han dado por vía subvención 2 millones de euros que las entidades han solicitado para paliar los gastos de material y de nuevas contrataciones. Seguramente que en septiembre tengamos una reunión con el presidente Emiliano García-Page para abordar este tema y yo creo que va a llegar a buen puerto".

