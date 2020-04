La plantilla del parque de bomberos de Toledo está esperando a ver si llegan los 7.000 test prometidos para los cuerpos de seguridad y bomberos prometidos por la FEMP y el gobierno de CLM.

Unos test que ya llegan tarde para los más de 20 bomberos que coincidieron en los turnos de trabajo de los 4 compañeros que han dado positivo por coronavirus y que están en casa con síntomas leves.

Hablamos con Miguel Ollero, delegado sindical de CSIF del parque toledano "El problema es que ha habido dos turnos que han convivido 24 horas con los cuatro compañeros enfermos con coronavirus y no sabemos si están contagiados o no. Ayer lo denunciamos y esta tarde les van a hacer pruebas, pero queremos que nos las hagan a todos. Es importante saber que no estamos contagiados para seguir ayudando a los demás".

El problema es que si alguno más cae enfermo, se tendría que poner en cuarentena al resto de los compañeros que han compartido turno "Somos 70 bomberos, pero si cumplimos con lo que dicta la normativa sanitaria, podríamos quedarnos solo la mitad de la plantilla".

En breve van a empezar a colaborar en la desinfección de residencias de ancianos "Sabemos que es un colectivo muy vulnerable y no nos gustaría empezar con este trabajo sin saber si les vamos a perjudicar".

Escucha la entrevista completa: