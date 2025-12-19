Jóvenes que han recuperado el habla gracias a la tecnología explican en las aulas cómo actuar ante situaciones como las suyas

La [Fundación Gema Canales], con el patrocinio de [Eurocaja Rural], ha puesto en marcha el proyecto [Conecta Plus], una iniciativa que busca derribar las barreras de comunicación en el entorno educativo. El programa, que ya se ha presentado en [Asturias] y prevé extenderse por toda [España], tiene un enfoque revolucionario: son los propios jóvenes con dificultades de comunicación quienes forman a la comunidad educativa.

Protagonistas en primera persona

El proyecto cobra sentido porque son los propios afectados los que se convierten en formadores. Se trata de un grupo de [nueve adolescentes] de distintas comunidades de [España] que han vivido en primera persona la vulneración de sus derechos comunicativos. “El proyecto cobraba sentido cuando eran ellos los que habían vivido en primera persona la vulneración de sus derechos comunicativos”, explica [Ruth Galán], madre de [Gema Canales] e impulsora de la fundación. La idea de partida es que ellos “se convierten en los mejores formadores, porque nadie puede enseñar mejor que quien ha tenido que luchar para ser escuchado”.

Ruth Galán Fundación Gema Canales

[Gema Canales], una de las impulsoras, es un ejemplo de superación. A pesar de tener [parálisis cerebral] con un diagnóstico de [tetraparesia espástico distónica], que le impide controlar voluntariamente su cuerpo a excepción de los ojos, su capacidad intelectual es extraordinaria. Gracias a un [sistema de comunicación ocular], que le permite usar pictogramas y la lectoescritura, Gema ha superado la ausencia de lenguaje y ahora compartirá su experiencia en colegios, institutos y universidades.

Garantizar el derecho a la comunicación

[Conecta Plus] nace de la necesidad de eliminar las [barreras sociales, educativas y actitudinales] que impiden la integración normalizada de la comunicación aumentativa y alternativa en las aulas. Con esta iniciativa, se pretende “garantizar ese derecho a la comunicación de las personas que presentan dificultades”. Además, el programa busca ser una herramienta para “promover centros más inclusivos, más accesibles y y respetuosos con la diversidad comunicativa”.

Pretendemos transformar la mirada de la comunidad educativa"

El equipo de [Conecta Plus] está formado por los [nueve adolescentes] y un grupo de profesionales que les acompañan en la elaboración de una [guía práctica]. Este material será la base de las formaciones que se impartirán en los centros educativos, buscando siempre “transformar la mirada de la comunidad educativa” para fomentar un entorno de respeto real.

Historias que inspiran el cambio

Además de [Gema], de [Toledo], en el equipo de trabajo participa otra adolescente de [Castilla-La Mancha] con una historia diferente pero igualmente inspiradora. Según relata [Galán], “ella sí que tenía lenguaje oral y, por una enfermedad, ha ido perdiendo su capacidad de habla hasta llegar a no tenerla”. Su caso refuerza la idea central del proyecto: toda persona, independientemente de sus circunstancias, “tiene el mismo derecho que anteriormente a ser escuchada y a ser tenida en cuenta”.