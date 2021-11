José María Jiménez dimite como presidente de la AAVV Alcántara por problemas de salud

José María Jiménez ha decidido dejar de presidir la asociación de vecinos Alcántara de su barrio Santa Bárbara en Toledo por problemas de salud.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)

Una noticia que nos hemos encontrado al llamarle para preguntarle sobre la causa de que durante todo el fin de semana el agua de los grifos del barrio saliera marrón "He hablado con la concejala Noelia de la Cruz y me ha explicado que se debe a la reparación de una válvula en los conductos del agua. Pero el agua es potable y poco a poco se irá normalizando".

"Ya he tenido dos infartos y dos anginas de pecho y tengo que cuidarme"

A continuación nos contaba que hoy mismo había convocado una Asamblea General para el próximo 9 de diciembre para presentar su dimisión como presidente de la asociación de vecinos "por motivos de salud, en el mes de agosto tuve un infarto y ya llevo dos infartos y dos anginas de pecho y parece que no, pero el trabajo que hacemos lógicamante cansa y aunque no ha sido el motivo, tengo que dejarlo, aunque no voy a dejar de preocuparme y echar una mano en mi barrio".

Se queda con el cariño de sus vecinos y pide que otros se pongan al frente para seguir defendiendo el barrio