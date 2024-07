Para un atleta acudir a los Juegos Olímpicos es lo máximo en su carrera. Sin embargo para nuestra protagonista, la atleta toledana Irene Sánchez Escribano, es un hándicap, porque ya estuvo clasificada para ir a los juegos olímpicos de Tokyo en 2020 y una lesión la dejó en tierra 10 días antes de comenzar. En esta ocasión y tras 9 años compitiendo en pruebas internacional espera poder poner la guinda a su carrera profesional participando en los 3.000 obstáculos .

Irene ha pasado por el programa "Herrera en COPE CLM" donde nos ha contado las ganas que tiene de que llegue el momento y por fin cumplir con su sueño.

De momento no piensa en lesiones y se cuida como siempre lo ha hecho "lo que me pasó antes de ir a Tokyo no lo esperaba nadie. No creo que si me hubiese cuidado más o menos me hubiera dejado de pasar. Pienso en que todavía queda un mes y pueden pasar mil cosas, pero estoy intentando vivirlo con tranquilidad, disfrutando del momento y bueno, muy mala suerte sería si me volviese a pasar algo así. Yo estoy teniendo todo el cuidado delmundo para llegar en las mejores condiciones".

Irene le resta importancia al importante entrenamiento que tiene que realizar para estar en la élite del atletismo "entreno de lunes a domingo, pero es mi trabajo. Es duro porque es un esfuerzo físico, pero al final entrenamos entre dos y tres horas al día. El atletismo no te permita entrenar mas horas por el impacto que tiene, hay que descansar y asimilar el entrenamiento, pero echamos muchas horas en casa, en los fisios, en el psicólogo, haciendo un entrenamiento que llamamos "invisible".

"quiero vivir la experiencia de unas Olimpiadas porque se me han resistido mucho"

Tras competir en cuatro mundiales asegura que a nivel deportivo es parecido, pero estar en unos Juegos Olímpicos es la guinda a su carrera "quiero vivir la experiencia de estar en una Villa Olímpica y competir al más alto nivel, porque se me ha resistido mucho. Me apetece saborearlo y disfrutarlo mucho, por suerte voy a contar con el apoyo de mi familia en París y sin duda cuando eres un atleta todo el mundo reconoce lo que es participar en unas Olimpiadas. Yo no pude porque me lesioné pero dentro de poco podré decir que lo he vivido".

Se va a perder la inauguración de los Juegos Olímpicos porque el atletismo comenzará un poco más tarde "nos van a convocar más tarde aunque espero estar en la clausura". Será el próximo 4 de agosto cuando participe en su primera prueba. La deseamos la mejor de las suertes porque la fuerza ya la tiene.