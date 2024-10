La historia de superación de Mario tras caer por un acantilado y el apoyo que recibió de Melendi

A punto de finalizar las vacaciones para muchos, queda prácticamente una semana de agosto, estoy segura que sacas tiempo para ir a la piscina o al río a bañarte. No sé si sabes lo peligroso que puede ser bañarse en estas zonas si no eres prudente o si te tiras de cabeza desde puentes o pequeños acantilados. También sé que seguramente estés harto de escuchar que los accidentes pasan. Pues esto es real y pasa muchas más veces de lo que nos imaginamos.

Ésta es la historia de Mario López y lo que le ocurrió con tan solo 21 años. “Estaba yo ahí en el acantilado, en el cañón. No sé nada porque yo estuve medio en coma inducido. Pero yo me precipité al vacío, no se sabe si me empujaron o no, o me caí y que cuando caí a la roca, eso, el precipicio, fui cayendo, derivando con la roca, o sea, golpeándome con la roca. Me ahogué, se me abrió la columna, se partió la columna, por eso tengo lesión medular completa y tuve un traumatismo”.

¿Por qué le pasó esto a Mario? Mario estuvo varios días tirándose desde el acantilado al agua, fue en Almería. Fuer porque le empujaron o fuera una caída, lo que está claro es que tenía exceso de confianza, que en muchas ocasiones esto es lo que causa los accidentes. Mario estuvo mucho tiempo en coma con collarín. De hecho el accidente le ha hecho perder la visión periférica, el olfato, le han tenido que arreglar las cuerdas vocales para que pueda volver a hablar... Tuvo que ser trasladado desde Almería hasta Toledo en helicóptero al Hospital Nacional de Parapléjicos.

Allí se apoderó de él la tristeza y sólo tenía ganas de dormir. No hacía más que darle vueltas a la cabeza a cómo sería su nueva vida. Hasta que llegó una sorpresa que le dio toda la fuerza que Mario necesitaba en esos momentos.

“Entonces entró alguien a la habitación y ya vi un poco así y digo, ¿quién es? ¿quién es? y dice, ponte aquí que no te ve bien. Y digo, ¡¡Melendi!! y era Melendi. Entonces, pues, nada, me dio un abrazo muy fuerte y flipé porque es mi ídolo. Sigue siendo, De hecho, tengo ahora una entrada para septiembre que voy a ir a verle. Se lo agradezco porque eso me dio un subidón increíble. Mira, me dijo que, nada, que había venido a verme, que fuera fuerte, que lo peor ya había pasado y que, nada, que ya vería cómo iba a mejorar y todo eso. Y, nada, pues, a partir de ahí me dio subidón”.

Fíjate la fuerza que puede llegar a tener un cantante, un ídolo musical para un chico de 21 años que no tenía ganas de seguir adelante. El cantante asturiano le dio fuerza al joven Mario, que por una locura de adolescente casi pierde la vida.

En esta historia hay otro personaje fundamental. Un chico joven que ayudó a Mario, se tiró al agua a sacarlo y avisó del accidente. Estuvo un año sin hablar de la impresión que recibió al ver caer a Mario por el acantilado.

Si eres de los que piensas que a ti esto no te va a pasar nunca, este es su mensaje para ti:

“El peligro está ahí y si podemos evitarlo mejor. Yo no tenía que haber estado ahí, haber evitado ponerme en riesgo. Espero que esto le sirva a muchos para abrir los ojos antes de que ya no haya solución. Así que cuando vean peligro, mejor es decir no”.

En España cada año 60 personas quedan tetrapléjicas por tirarse de cabeza al agua.