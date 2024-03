Hallan cuatro cadáveres en el casco histórico de Toledo en avanzado estado de descomposición

Cuatro personas, en concreto tres hombres y una mujer, han aparecido este martes muertos en avanzado estado de descomposición en una vivienda de Toledo capital.



Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han informado de que a última hora de este martes se han descubierto los cuerpos sin vida de estas cuatro personas, y que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.



Los cadáveres han aparecido en una vivienda del número 12 de la calle Santa Leocadia, en el Casco Histórico de Toledo.



Estas mismas fuentes han precisado que en un primer momento, los agentes de la Policía Nacional que han entrado a la vivienda no han apreciado desorden en la casa.



Además, han señalado que los cadáveres han aparecido en tres habitaciones distintas: uno en una habitación, otro en otra y otros dos, en una tercera.



Al parecer, el mal olor alertó a los vecinos que dieron aviso a los bomberos, según han informado a EFE fuentes de la investigación, que han añadido que uno de los residentes en la vivienda hacía días que no daba señales de vida y fue un allegado el que alertó de ello a la policía.



Estas mismas fuentes han precisado que uno de los fallecidos es un hombre de 63 años, mientras que del resto no se tienen datos de momento.



Por el momento, se desconocen las circunstancias que han rodeado las muertes y cuándo se produjeron.



Por otra parte, fuentes del Ayuntamiento de Toledo han señalado que, nada más conocerse la aparición de los cuatro cadáveres, el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, se ha desplazado al lugar y allí ha mostrado su consternación por lo sucedido y ha deseado que se esclarecer los hechos.