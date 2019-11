Gregorio Marañón y Bertrán de Lis será reconocido en la IX Gala de los Premios Cope Castilla-La Mancha

Mañana haremos público los premiados de la IX Gala de Premios Cope CLM que esta casa entregará el próximo 20 de noviembre en el Teatro de Rojas de Toledo. Pero les vamos a adelantar el nombre de uno de los ilustres galardonados: Gregorio Marañón y Bertrán de Lys, jurista, empresario, académico. Fundador de la Real Fundación de Toledo, presidente del Teatro Real, y de la Fundación de Ortega y Gasset entre otras responsabilidades.

A pesar de haber recibido los más prestigiosos reconocimientos nacionales e internacionales agradece con ilusión un premio que le acerca a la ciudad de Toledo: “Me hace una enorme ilusión tanto por lo que significa la COPE como por el hecho naturalmente, de ser un premio de arraigo toledano que es al final y al cabo mi lugar de arraigo vocacional”.

Madrileño de nacimiento, toledano de corazón y con casa aquí.. bueno con Cigarral. El Cigarral de Menores que perteneció a su abuelo y que compró hace años. Hace unos meses junto a su mujer Pilar Solís crearon una Fundación para la protección de este Bien de Interés Cultural. Si estuviera en su mano, ¿qué más protegería de Toledo?.

“A pesar de ser redundante, La Vega Baja, por supuesto. Creo que estamos de nuevo con este problema encima de la mesa y yo lo que quiero es que tambien los toledanos lo valoren y cuando se habla de si tiene o no yacimientos ya sea zanjas o monedas, me da exactamente igual, es que la primera gran riqueza de la Vega Baja está a la vista de todos, es el paisaje. Su paisaje de la Vega desde la ciudad y el paisaje de Toledo desde la Vega, es un paisaje histórico, cultura y protegido. Aquí podríamos terminar el debate pero además es uno de los yacimientos más importantes arqueológicamente que hay en Europa, aunque todo está pendiente de excavar”.

Tenemos por delante oportunidades para seguir destacando el aspecto cultural y patrimonial de este ciudad. El VIII centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio en 2021, o el VIII centenario de la Catedral. Con toda su experiencia con la Fundación el Greco y el éxito que tuvo. Si le pidieran que echara una mano y sus obligaciones se lo permitieran se implicaría? “por supuesto estoy de una manera desinteresada siempre disponible para lo que pueda convenir a Toledo. También reitero que el éxito del Año del Greco fue que nos pusimos a trabajar con una antelación de cuatro años para preparar las cosas adecuadamente”.

Sé que ha tenido oportunidad de entrar en política y no ha querido, aunque usted es un hombre que ha contribuido a la transición de este país y no me resisto a preguntarle si vio anoche el debate electoral. “Sí por supuesto, hasta las despedidas que hicieron después desde los propios estudios de TVE”

Una persona que pertenece como digo a la generación que hizo la Transición ¿No tiene la sensación de que hemos vuelto al pasado, con asuntos como el de Cataluña que está dividiendo a este país?.

“Yo creo que el problema catalán ha sido un problema recurrente en todo el siglo XX, Ortega y Gasset ya dijo una frase célebre asegurando que hay problemas que no tienen solución y que hay que conllevarlos. Yo soy más optimista respecto a Cataluña y creo que por supuesto en Cataluña hay que partir de la legislación común, de la Constitución. Yo creo que restablecer el orden legal es absolutamente esencial, pero al mismo tiempo creo firmemente en el diálogo y aunque es complicado, más complejo fue salir de una dictadura de 40 años y encabezar el periodo de mayores libertades democráticas y mayor progreso social “.

La gran noticia económica de ayer ha sido la compra de Air Europa por parte de Iberia, creando todo un gigante aéreo. No olvidamos que usted es presidente de la empresa Air City Madrid Sur cuyo objetivo es crear el segundo aeropuerto de Madrid ampliando el actual que hay en Casarrubios del Monte. ¿cómo puede afectar esto a su proyecto?

“Siempre es positivo los proyectos de consolidación empresarial y todo lo que sea desarrollar el tráfico aéreo, refuerza la necesidad de que Madrid cuente con un segundo aeropuerto. Es una necesidad básica, no hay ninguna capital europea que no tenga dos o tres aeropuertos y para encontrar un aeropuerto alternativo a Madrid, casi hay que irse a la costa. En este sentido es una buena noticia para el proyecto: “Es el Ministerio de Fomento el que tiene que estudiarlo y tomar la determinación de cuál es el emplazamiento más adecuado para ese segundo aeropuerto. Yo sí creo que l proyecto de Air City Madrid Sur es un proyecto lleno de sentido, que ha sido muy bien valorado por las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid y creo que al margen de lo que significa el proyecto empresarial, se constituirá si prospera un excelente servicio público también”.

Me da la sensación que no se va a retirar nunca, pero si lo hiciera,¿Lo haría en el Cigarral de Menores?

“No tengo ninguna duda que en el Cigarral de Menores uno encuentra la paz y en ese sentido yo si tuviera que retirarme lo haría en mi Cigarral. Pero no hace falta retirarse, yo lo disfruto en el presente, donde siempre encuentro esos momentos de recuperar fuerzas, ver las cosas con mejores y mayores perspectivas y es un espacio donde comparto la vida con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, amigos. No quisiera esperar al retiro para hacer de El Cigarral mi retiro. Yo creo que uno puede seguir muy activo y que el Cigarral sea al mismo tiempo ese espacio donde recuperamos fuerzas”.