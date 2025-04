Se derrumba una parte del castillo de Almonacid, su 'Torre Barbacana' del siglo IX: "Evitar una desgracia mayor"

Un vecino ha sido quien ha alertado de lo que sus ojos han visto. Directamente, a su alcaldesa Almudena González, quien ha comprobado que al parecer, las fuertes borrascas y prolongadas lluvias han hecho que una de sus insignias como pueblo, su 'Torre Barbacana', se haya derrumbado.

Almudena contaba a COPE Toledo que al principio ha imaginado “de primeras, que como otras veces había caído alguna piedra ya que es un castillo al que no ha entrado la mano del hombre, no se ha actuado en él nunca y entonces pues se está deteriorado con el paso de los años, y al subir para ver que había pasado, he encontrado la torre caída, derrumbada totalmente, con las piedras en el camino”.

Estado actual del castillo de Almonacid

Ha sido un varapalo para el pueblo. Almonacid cuenta con un castillo antiquísimo, con cinco torres, dos cuadradas y tres cilíndricas, todas semiderruidas. En su interior se sitúa la torre del homenaje y se pudo comprobar que tuvo tres plantas. Restos aun en pie de una fortaleza medieval documentada por primera vez en fuentes escritas cristianas en 1086, un año después de la toma de Toledo por Alfonso VI.

El castillo está conectado con el pueblo de Almonacid por un camino de tierra, que paseando puedes llegar hasta una explanada situada en la cara este del castillo. Su alcaldesa nos contaba que esta 'Torre Barbacana', “estaba pues más o menos entera, no estaba al 100% porque es un castillo del siglo IX, pero era la identidad del Castillo”. Si veías desde la zona de Mora, “era la imagen que todos tenemos del castillo de muchos, muchos años. Y ahora, desgraciadamente, esa imagen ha desaparecido al caer esa torre tan importante”.

ZONA ACORDONADA

Para evitar mayores desgracias, desde el Ayuntamiento de Almonacid proceden a acordonar la zona. Almudena nos contaba que “vamos a cortar la subida, porque tiene un camino de acceso para que no puedan transitar. Los vehículos lo tienen totalmente prohibido y para que tampoco lo hagan los peatones”, todo por evitar tener desgracias personales, que no las ha habido.

Para esta alcaldesa siempre ha sido una máxima hablar de su castillo como un distintivo como pueblo “llevo muchos años, desde que llevo de alcaldesa, hablando con patrimonio, hablando en la prensa de nuestro castillo, en FITUR, en todos los sitios”.

Este castillo es privado, el ayuntamiento no tiene nada más que una parte, entonces "no podemos actuar con el tanto por ciento cultural, ni con nada de eso”. Almudena en nombre de sus vecinos y vecinas quería hacer un llamamiento porque “hay un expediente de ruina en Patrimonio en Toledo, para que hagan un poco caso y den la función al Ayuntamiento simplemente de poder actuar en el castillo y poder solicitar las ayudas que el Estado da para estos bienes de interés cultural como es nuestro castillo del siglo IX”.

Como Ayuntamiento, son responsables subsidiarios en caso de que ocurra alguna desgracia, por ello quieren actuar para evitar que el castillo se derrumbe en su totalidad. Además, este municipio no cuenta con policía local, “es un pueblo pequeño y desde aquí también hago un llamamiento para que por favor que no haya curiosos, que no suban, por si acaso pasa una desgracia mayor, que ahora es al patrimonio, pero puede ser a las personas también”. Al derrumbarse una de las torres, este bonito castillo se queda sin una parte.

Por suerte, separa mucho del núcleo urbano hasta esta fortificación por lo tanto “no afecta a casas porque justo están al otro extremo, en dirección Mora, y aún así hay una pendiente y luego está el camino que acaba en llano y se quedaría ahí todo el derrumbe”.