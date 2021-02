32 denuncias este fin de semana en Toledo por incumplir las restricciones sanitarias anti-COVID

La Policía Local de Toledo ha interpuesto un total de 32 denuncias este fin de semana por incumplir las restricciones sanitarias anti-COVID, según ha manifestado este lunes el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, quien ha informado también que no se han superado los aforos permitidos de los centros comerciales en ninguna de las inspecciones llevadas a cabo.

En rueda de prensa, ha señalado que entre las denuncias ha habido cuatro por no llevar mascarilla, diez por incumplir el toque de queda, seis por botellón y cinco por saltarse el confinamiento perimetral regional, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto a las sanciones practicadas en inspecciones de establecimientos, bares y terrazas, se han suscrito dos denuncias por permitir fumar, dos más por no respetar la distancia de seguridad entre las mesas, otras dos por superar el aforo y una más por no cumplir el horario de cierre.

"Quiero creer que se debe más a la colaboración ciudadana que asume los riesgos que a la imposición de una normativa", ha confesado el responsable municipal al valorar los datos de sanciones y aforos que se han registrado del 19 al 21 de febrero en la capital regional que a partir de este lunes pasa a nivel 2 con la flexibilización de algunas medidas en relación a la hostelería, la cultura o el deporte, pero que mantiene el toque de queda a las 22.00 horas, el cierre perimetral de la comunidad autónoma y el número máximo de reuniones de no convivientes en seis personas.

VIGILANCIA DE VERTIDOS DE ESCOMBROS

Juan José Pérez del Pino ha aprovechado esta comparecencia para informar sobre la campaña de vigilancia que está llevando a cabo la Policía Local en zonas propicias a vertidos de escombros de manera incontrolada.

El edil de Seguridad Ciudadana ha precisado que se trata de una campaña dirigida a que "esto no se produzca" ya que la intención del Ayuntamiento "no es denunciar a los que no lo respeten" sino evitar estos vertidos en la vía pública.

En este sentido, ha recordado que los únicos espacios en los que está permitido verter este tipo de residuos son los puntos limpios, en el caso de particulares, y las escombreras, en el caso de profesionales. Este servicio de vigilancia se va a mantener teniendo en cuenta diferentes zonas de la ciudad con el objetivo de preservar el decoro y la limpieza del término municipal.