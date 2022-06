Controlado el incendio en el campo de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo

El incendio espontáneo declarado este viernes en el campo de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo está perimetrado y controlado, y no ha ocasionado daños materiales ni personales.



Según ha confirmado a Efe el director de la Academia de Infantería, Antonio Armada, el origen del fuego ha sido fortuito por la ignición de alguna munición no explosionada.



"No ha habido ningún daño material ni daños personales. El incendio ya está controlado", ha asegurado Armada, que ha apuntado que los medios de bomberos desplazados hasta el terreno, una dotación completa con ocho bomberos y un helicóptero, ya se han retirado.



Según ha afirmado, todavía falta enfriar la zona para evitar que el fuego se pueda reavivar, aunque ha comentado que las condiciones climatológicas son favorables debido a que no hay mucho viento.



El incendio, que se originó sobre las 14.00 horas en un terreno de la institución, ha sido "muy pequeño" pero ha generado mucho humo -podía divisarse desde varios kilómetros a la redonda- porque se ha producido en una zona de matorral bajo.



La superficie que se ha quemado se ha dado en la zona de los proyectiles, que está acotada por cortafuegos que han funcionado "perfectamente": "Para próximos años, hay que intentar que no crezca la vegetación ahí para evitar estas cosas", ha añadido el director de la institución.



El resto de la vegetación del campo de armas ha permanecido "intacta".



Armada se ha mostrado "muy contento" por la rapidez de la actuación y ha dicho que la detección temprana ha sido "definitiva" para controlar el primer foco incendio, que ha sido posible gracias al guardia forestal de la Academia.