El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI CLM) saluda que la Justicia española, por fin, esté procediendo a la liquidación de la llamada Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que durante décadas y con impunidad ha desarrollado actividades de juego ilegal, para las que ha usado a personas con discapacidad en situación de necesidad, como falsa coartada social.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Cristina Gómez, presidente de CERMI CLM " La disolución de la OID es por una parte una buena noticia porque el sector lleva muchos años denunciando que es un juego ilegal y encima utiliza como reclamo a personas vulnerables como son las personas con discapacidad, aunque luego tienen vendedores de todo tipo. No los tienen dados de alta en la Seguridad Social y tienen un montón de irregularidades. Tienen una deuda con Hacienda de más de 86 millones de euros y han utilizado siempre el sorteo de la ONCE. Es una actividad de juego ilegal en un mercado que está regulado".

La entidad se suma así al CERMI Estatal, que destaca que el pasado día 1 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción Número 1 y de lo Mercantil de Toledo, en el marco de un procedimiento concursal, adoptaba un auto en virtud del cual se declaraba disuelta la sociedad OID, sustituyendo a sus gestores por Administradores concursales, y se ordenaba la liquidación de la misma, con lo que se pone fin jurídico a una entidad cuyo modelo de negocio fue siempre la explotación del juego ilegal.

Cristina no entiende cómo no se había disuelto antes esta organización "Es una anomalía que a lo largo de tantos años se haya venido denunciado y no se haya conseguido una resolución judicial hasta el pasado 1 de septiembre, cuando un juzgado de Toledo declara la disolución de esta entidad".

Por otra parte se muestra muy preocupada por la situación de los más de 4.000 vendedores de sus boletos "reclamamos a los poderes públicos, que estas personas con discapacidad que estaban en esta organización, se les pueda dar una solución para una inserción laboral en actividades lícitas y que puedan tener una oportunidad de empleo y un desarrollo profesional digno".

La sede de la entidad está en Talavera de la Reina "Y por eso muchos de sus trabajadores estaban en la provincia de Toledo".

Una vez liquidada la OID, el movimiento CERMI exige a los poderes públicos la vigilancia estrecha y la persecución y sanción de cualquier intento espurio de reeditar esta Organización u otra parecida, pues ha quedado acreditada en sede judicial su ilicitud y mala administración, con grave daño para el tráfico jurídico. "Esta organización ha creado otra entidad, haciendo una sucesión de empresas, que es otro delito, y parece ser que ahora se llaman ONDE E ( Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos) donde todavía se muestran más perjudiciales para la ONCE por el parecido con sus siglas confundiendo todavía más a los ciudadanos que compran los cupones de la ONCE".

Por último este Comité defiende la labor que lleva desarrollando durante años la ONCE " Esta organización a través de la Fundación ONCE tienen un montón de programas que financian a las entidades de discapacidad y gracias a la venta de su cupón nosotros por ejemplo hemos tenido programas de ocio y de inserción laboral para las personas con autismo, por poner un ejemplo".

