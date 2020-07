"CASTILLA-LA MANCHA, TUS VACACIONES NUNCA HAN ESTADO TAN CERCA"

Desde esta semana los rincones más bellos de Castilla-La Mancha están muy presentes en toda España a través de una macro campaña puesta en marcha por el gobierno regional para apoyar al sector turístico y atraer a nuestra región a miles de turistas .

La campaña lleva el lema “Castilla-La Mancha, tus vacaciones nunca han estado tan cerca”. Hablamos con la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco: “Todos los esfuerzos que pongamos para recuperar el turismo son pocos. Fueron los primeros en cerrar sus puertas y están siendo los últimos en abrirlas. El turismo es donde compartimos las experiencias sociales y familiares que es lo que se ha prohibido durante la pandemia. Por eso esta campaña va a intentar que los castellano manchegos conozcamos nuestra región y también aprovechar nuestra cercanía a todo el territorio nacional para que los turistas encuentren en CLM un lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones muy variadas”.

"Cercanía, seguridad y confianza. Es una campaña que llega al corazón"

La campaña refuerza los tres valores diferenciales del turismo regional: la cercanía, la seguridad y la confianza “Hemos querido centrar los esfuerzos en estos tres conceptos que ahora son muy demandados por el turismo como la seguridad, y todo el sector está haciendo verdaderos esfuerzos para garantizar esa seguridad. Somos una Comunidad Autónoma amplía con espacios abiertos y grandes profesionales, muy cercana a todos y estamos intentando centrar todos los esfuerzos para que vengan a visitarnos”.

"Estaremos en Madrid, Barcelona, Valencia, el País Vasco. En medios de comunicación nacionales e internacionales y en redes sociales"

La campaña cuenta con más de 200 acciones en todos los formatos y con una inversión de más de tres millones de euros y estará presente en medios de comunicación nacionales y regionales y con una fuerte presencia en las principales ciudades del país, focalizada en Madrid y Barcelona “Vamos a centrarnos en ciudades que tienen gran población y son viajeras como en Madrid y en Barcelona. Estaremos en las principales estaciones y espacios urbanos, por ejemplo en Madrid en Capitol y Callao con proyecciones en pantallas gigantes. Tampoco nos olvidamos de la Comunidad de Valencia, el País Vasco, Andalucía...”.

Se va a incidir principalmente en el turismo patrimonial, de naturaleza, turismo rural y de gastronomía “Ayer mismo estuve un ratito en Sigüenza con dos grandes chefs con estrella Michelín como son Quique del Restaurante El Doncel y con Samuel de El Molino de Alcuneza.. pero no solo me refiero a personas que tienen tanta notoriedad y que atraen a tanta gente, sino a cómo se come y cómo te acogen en multitud de restaurantes en nuestros pueblos. Todo el mundo que viene dice que se come muy bien en Castilla-La Mancha y ahora tenemos que conseguir entre todos que ese patrimonio, esa naturaleza y esta gastronomía brille con todas sus fuerzas”.

También se está apostando por las redes sociales y diferentes influencers están presentes en muchos puntos de la región para garantizar un impacto de millones de seguidores a través de internet y por otra parte se están desarrollando acciones de comarketing y venta de paquetes turísticos en colaboración con los grandes actores del mercado, como el Corte Inglés, Atrápalo, Edreams o Expedia entre otros...

