El cantaor toledano Israel Fernández estrena su disco 'Pura Sangre' este viernes

El cantaor Israel Fernández (Corral de Almaguer, Toledo, 1989), que estrena su próximo disco 'Pura Sangre' este viernes 26 de mayo, no se pone de perfil ante la polémica del racismo en el mundo deportivo y condena estos hechos lamentando que los gitanos también lo han experimentado en sus carnes.

Para el artista, el mundo debería estar "en contra del racismo, a muerte". "Imagínate yo. Nosotros los gitanos hemos sufrido mucho racismo. Muchísimo. Incluso ahora hay un poquillo", asegura en una entrevista a Europa Press.

Según relata el cantaor, esta lacra siempre ha existido y se lleva incluso "en la mirada". "Estoy súper en contra. Todo el mundo somos iguales", sentencia Fernández, si bien matiza que "tampoco hay que ser extremistas" y que si se dice una palabra malsonante en el "buen sentido" hay que tomársela precisamente en esa línea.

Nacido en el pueblo toledano de Corral de Almaguer, este pura sangre del cante apunta que el flamenco está pasando por "un momento muy bonito" porque hay "mucha juventud" atraída por este estilo. "En mis conciertos veo mucha gente joven y a mí me alegra porque me identifico con ellos", detalla Israel.

Así, revela que de pequeño era "el niño raro" de su grupo de amigos, ya que cuando ellos jugaban en la calle a fútbol él se ponía a escuchar música, a Caracol, por ejemplo, o a cantaores de 1930.

Pese a su gran voz por la que es bautizado como el Camarón de nuestro tiempo, él no se siente como tal. "Hay artistas irrepetibles y Camarón es irrepetible, inigualable. Es el espejo de los cantaores", dice. Eso sí, asegura que "a nadie le amarga un dulce" cuando le comparan con él. "Pero no me lo creo", recalca Israel.

En relación a las voces que encasillan el flamenco como un arte puramente andaluz que se ha hecho "marca España", el cantaor admite que en Andalucía hay muchos más cantaores pero asegura que este estilo musical "no es de Andalucía". "El sol no es de Andalucía, ni es de aquí ni es de allí. El sol es el sol. Solo hay uno", señala Israel.

Así, destaca a Carmen Amaya bailora de Barcelona, al guitarrista Sabicas, de Pamplona "genio y figura" o al cantaor Rafael Farina de Salamanca "otro genio irrepetible". "Cada uno tiene su propio estilo", remarca.

Su nuevo disco 'Pura Sangre' (Universal Music Spain), producido por Diego del Morao y Pional, está escrito por él mismo y relata temas como las injusticias del mundo, el valor de la naturaleza, el silencio o el amor desde su visión del mundo, su crianza, su entorno, su familia y el hecho de ser gitano.

"Los discos son como la comida. Tienen que gustarte a ti, y luego ya compartes", dice entre risas el toledano, que asegura estar muy "feliz y contento" con este trabajo tan personal del que no puede elegir una canción en concreto como favorita. "¿Qué dedo me corto que no me duela?", señala.

El cantaor admite que cuando escribe "no piensa" en nada en concreto y lo compara con el enamoramiento. "Yo cuando escribo no pienso... voy a escribir. Imposible. Es como el que quiere enamorarse. Tú no puedes decir 'me voy a enamorar hoy'. Imposible. Tiene que venir a mí", cuenta el artista.

Eso sí, Israel Fernández dice que siempre tiene un motivo para escribir. "Un cuadro, un paisaje o algo que me ha pasado o me han contado", desvela, aunque a la hora de componer prefiere no arriesgar.

"Yo me arriesgo cantando. En el escenario me arriesgo, me tiro al precipicio pero musicalmente no me arriesgo. Hago una cosa de verdad con conocimiento de lo que estoy haciendo porque hay un motivo de hacerlo. Si pongo una batería, por ejemplo, es porque aporta. Si no aporta, no la pongo. Yo no invento nada", cuenta.

Al respecto, Israel Fernández admite que ha recibido críticas por parte de la cultura gitana aunque le quita hierro al asunto. "Claro. Estamos ahí. El mundo está lleno de dudas y la gente siempre habla mucho y siempre hablan los que no entienden. Pero me gusta. No importa", sentencia el cantaor.

En este sentido, el toledano ve necesario "quitar algunas cosas" en el ámbito social de la cultura gitana por cómo ha avanzado la sociedad aunque defiende mantener otras "muy muy bonitas". "Lo que está bien hecho hay que dejarlo", dice Israel mencionando el respeto a los mayores.

"Nosotros aunque no seamos familia, si yo veo a un gitano mayor y me manda a por tabaco, yo voy a por tabaco. Ese respeto no hay que perderlo. Aunque no sea familia", manifiesta.

Preguntado por los altos precios de las entradas de algunos conciertos de otros artistas, Israel Fernández admite que hay conciertos que pueden tener un "precio elevado" y defiende en este sentido establecer una cifra asequible para todos los públicos.

"A veces hay gente que quiere ir a un concierto pero no puede porque no tiene", lamenta el artista, que insta a dar un cupo de entradas de forma gratuita a aquellas personas que no puedan pagar cultura. "El que realmente no pueda porque no tenga, que le dejen gratis", apuesta Israel.

Con su nuevo disco, Israel Fernández pisará el próximo 1 de julio el Teatro Cervantes de Málaga, estará también el 20 de junio en la plaza de la Catedral de Almería, el 26 actuará en el imponente Teatro Real de Madrid y pasará además el 28 de junio por el Womed Londres y el 31 se subirá al escenario del Concert Music de Chiclana (Cádiz). Más adelante, el 4 de agosto actuará en la Starlite de Marbella, pasará por Torrevieja el 16 y por el Festival Internacional de Santander el 19, entre muchos otros, en un verano repleto de conciertos flamencos para el toledano.

