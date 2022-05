C-LM publica las normas que estarán vigentes en centros de mayores hasta el 17 de mayo

La Consejería de Sanidad ha publicado una resolución en la que aprueba nuevas medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales de la Comunidad Autónoma para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, normas que estarán vigentes desde este mismo martes hasta el 17 de mayo.

Según publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Consejería dirigida por Jesús Fernández Sanz indica que, para dar una adecuada respuesta a la situación actual, es necesario mantener las medidas en los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales mediante la publicación de esta nueva resolución.

En cuanto a las medidas generales, este documento contempla que se informará a residentes, trabajadores y familiares que, aunque el riesgo es significativamente menor, no ha desaparecido por completo después de la vacunación, así como que el uso de mascarillas se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 115/2022 de 8 de febrero.

Además, se permitirán las actividades grupales y el uso de las zonas comunes y se considerará brote la detección de una agrupación de tres o más casos vinculados a un centro sociosanitario. De igual modo, se recoge que ante la aparición de un caso con clínica compatible en un residente se procederá a su aislamiento hasta la obtención de resultado de la PDIA y si el caso es positivo se realizará un aislamiento de cinco días desde el inicio de síntomas o desde el diagnóstico en casos asintomáticos.

Por su parte, el personal sociosanitario infectado no acudirá a su centro de trabajo durante los primeros cinco días y, pasado ese tiempo y siempre que hayan transcurrido 24 horas de la desaparición de la fiebre o la mejoría de los síntomas, se realizará una prueba de Ag y si el resultado es negativo podrá reincorporarse.

De igual modo, la limpieza y desinfección de las instalaciones se realizará con la frecuencia y las condiciones establecidas en el plan de contigencia.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Además, la resolución recoge una serie de medidas complementarias, en las que se indica que el régimen de visitas y salidas de los centros se mantendrá con normalidad a excepción de personas positivas o con síntomas compatibles, siendo recomendable que el visitante también use mascarilla.

También se mantendrán con normalidad los nuevos ingresos, traslados y estancias temporales, recomendándose la realización de una prueba PDIA a las personas que ingresen o reingresen en los centros.

En cuanto a centros de día, estancias diurnas, centros de mayores y hogares de jubilados, no podrán acudir a sus actividades las personas que presenten un cuadro clínico compatible y se aplicarán las normas y protocolos de los planes de contingencia de estos centros.

En el caso de que se preste el servicio de transporte colectivo, deberá procederse a su limpieza y desinfección diaria y se podrán utilizar todos los asientos, aunque se procurará la máxima separación posible.

En cuanto al personal, se indica que si tiene sintomatología compatible con el virus deberá llamar a su centro de trabajo para notificarlo y, si ha tenido contacto con algún residente con sintomatología o PCR positiva, ala autoridad sanitaria procederá en consecuencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De igual modo, se recomienda que las personas trabajadoras no vacunadas no tengan asignado el cuidado de las personas residentes no vacunadas o que no hubieran completado la pauta de vacunación. A estos trabajadores, además, se les realizará un control de temperatura diaria y pruebas PDIA dos veces por semana