Se buscan firmas para conseguir "Una calle para Cipriano"

En Toledo, Cipriano González, conocido como el “amigo de los pobres” era toda una institución. Su muerte, el pasado 11 de abril a los 84 años de edad, ha dejado a esta ciudad huérfana de su carisma, su cariño y su generosidad.

La alcaldesa, Milagros Tolón, ya anunció que la ciudad rendirá homenaje a Cipriano el 23 de enero con motivo del Día de San Ildefonso, patrón de Toledo. Pero hay quienes creen que sería de justicia dedicarle una calle para tenerle siempre presente.

Iván Fominaya es un joven toledano que ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org para que se le dedique a Cipriano esa calle o plaza que le recuerde siempre. (Si quieres firmar PINCHA AQUÍ)

“Cuando vi que había fallecido el Señor Cipriano me entristeció y puse en facebook un comentario diciendo que se merecía un bonito reconocimiento de Toledo porque era un vecino ejemplar, ayudaba a todo el mundo. Mucha gente estaba de acuerdo en ponerle una calle o algo que fuera un tributo a su persona. Por eso decidí llevar a cabo esta iniciativa”.

De momento son algo más de 350 firmas las recogidas, pero Iván está convencido de que son miles los toledanos que están de acuerdo. Cuando sea una cifra relevante se dirigirá al Ayuntamiento para pedir al gobierno y a la alcaldesa su respaldo a la petición.

“Yo no le conocía, sabía lo que hacía porque mucha gente de mi barrio acudía siempre a Cipriano. Me llamaba la atención, me dejaba con la boca abierta. Pero afortunadamente yo no he necesitado ir”, concluye.

Este es mensaje que acompaña la recogida de firmas en la plataforma cívica y que va dirigido al Ayuntamiento de Toledo.

“A la Atención del Ayuntamiento de Toledo

Una calle o plaza para Cipriano

Me dirijo a Ustedes a remitirles mi propuesta. Debido al fallecimiento de nuestro querido vecino Cipriano, dado que ha sido una persona que se ha entregado a los demás, durante muchos años ayudando a muchas familias y muchas personas necesitadas.

Considero que lo más junto es que tenga un recuerdo como se merece en Toledo, dado que ha sido el " amigo de los pobres".

Una calle, plaza o parque, sería un bonito homenaje para nuestro querido vecino, y para que nunca nadie lo olvide.

Como bien dijo Milagros Tolón le definió como " un toledano ejemplar", además que lo era.

Esta persona ha dado mucho por nuestra ciudad, devolvámosle un poco de amor, de lo mucho que él nos ha dado.

Un cordial Saludo!”

Cipriano González Nació con la Guerra Civil Española y fue el tercero de nueve hermanos en una familia muy humilde de Menasalbas. Pasó penurias y hambre y decidió que haría lo posible para que nadie se encontrase en esa situación. Así, en 1.953 crea la ONG “El Socorro de los Pobres” para ayudar a las familias en situación de necesidad. Han sido 70 años de trabajo sin pedir nada a cambio