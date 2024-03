Así es la sobria, emocionante y devota Semana Santa de Toledo: “Ciudad de Misericordia”

La oscuridad de la noche alumbrada por las velas, las estrechas calles de Toledo y a sus pies los adoquines, el silencio, el fervor… Un escenario perfecto para vivir una Semana Santa única como es la de Toledo y que quizás todavía no conozcas.

Para presentarte todo lo que te espera, a los ojos de un viajero, COPE Toledo te cuenta de primera mano como es esta Semana grande de Interés Turístico Internacional, la Semana Santa de Toledo, que celebra este 2024, su décimo aniversario de esa declaración.





Bajo la inmensa vidriera del Patio del Ayuntamiento de Toledo, COPE Toledo ha montado su estudio exterior por el que han pasado el Arzobispo de Toledo y Primado de España, Don Francisco Cerro Cháves; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el pregonero de la Semana Santa de Toledo 2024, Jesús Sánchez Adalid; el presidente de la Junta de Cofradías de Toledo, Juan Carlos Sánchez y la primera capataz de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santísima Madre de los Dolores de Toledo, Carmen Cantos.

Cofrades y cofradías

Como alcalde, Carlos Velázquez nos contaba que se celebran diez años del décimo aniversario de que Toledo sea Interés Turístico Internacional, una “declaración que nos hace ser conscientes de la importancia que tiene Toledo en estos días, pero lo cierto es que gracias al trabajo de los 6.000 cofrades y las 20 Cofradías y Hermandades de Semana Santa, estamos en disposición de seguir mejorando nuestra Semana Santa”.

COPE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Procesiones donde está la sobriedad, el silencio, el recogimiento, la espiritualidad, la emotividad de los pasos, de las personas que conforman cada una de las hermandades y cofradías, de la música cuando la hay, o del silencio, en el caso del silencio en alguna de ellas, roto a veces por un tambor, el alcalde invita “a las personas que nos escuchan, a que experimenten esa experiencia, que vean mucho más allá, de ver unos pasos verdaderamente escultóricos, verdaderamente obras de arte por nuestras calles, va más allá que experimentar. El transcurrir por las calles, entre los distintos pasos, el deambular por las calles de Toledo la noche del Jueves Santo, para no perderte ni una sola de las hermandades que salen a la calle ese día. Tanto y tanto encanto. Se puede imaginar que me emociono hablando de la Semana Santa, porque solamente con ocho añitos recién cumplidos, salí en mi primera procesión de Semana Santa, de Jueves Santo, con la banda de música. Recuerdo que pasé muchísimo frío aquel año, el año 1989, y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Semana Santa es un momento ideal. Para visitar Toledo es un momento excepcional, para vivir una experiencia única”.

Toledo, capital espiritual de España

Para Carlos Velázquez, “la Semana Santa de Toledo forma parte de nuestro patrimonio cultural, forma parte de nuestro patrimonio religioso, y forma parte de nuestro patrimonio espiritual”.

“Por ese espíritu que se vive y que está vivo en los muros, en las plazas, en los rincones de nuestra ciudad, que va mucho más allá que ver una Semana Santa en cualquier otra parte de España. Es una experiencia personal y espiritual, única”, comentaba Velázquez, que invitaba a conocer esta semana en Toledo.

Toledo, la ciudad de las tres culturas, donde nunca se ha dejado de rezar.

Visitar Toledo es visitar su majestuosa Catedral, esa obra maestra del arte gótico. También otros muchos monumentos, como la Sinagoga del Tránsito, el Monasterio de San Juan de los Reyes, que cuentan también esa historia de convivencia entre las culturas cristiana, judía y musulmana en Toledo. De todo ello, de cómo se vive la Semana Santa en estos lugares, hemos querido hablar con Don Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo y Primado de España.

COPE





Nos contaba que su Semana Santa “es muy complicada, pero muy gozosa. Normalmente, los oficios los celebro en la Catedral, pero luego tenemos otras muchas presencias. El Sábado Santo por la mañana suelo estar con los jóvenes y no paro hasta bien entrada ya la tarde. Celebro todos los laudes a las 10 de la mañana, una meditación y después la gente sale, pues, a ver Toledo, yo suelo recorrer, voy a las Siete Palabras, que también cada vez va teniendo más entidad en Toledo, algún pueblo a veces he ido, porque hay también mucha devoción en distintos pueblos que también me invitan y suelo visitarlo, y luego a la tarde los oficios, por supuesto, pero que sí que es un planteamiento, como muy intenso, pero yo estoy acostumbrado y disfruto muchísimo. Para mí la Semana Santa también es pasión para vivir estos acontecimientos”

Cerro Chaves también quería aprovechar la oportunidad para invitar a cada cristiano que quiera venir a Toledo porque “hay 20.000 razones siempre para venir a Toledo, pero quizás la más importante para mí, o la más importante, es toda esa belleza que está reflejada en todo lo que podríamos decir su patrimonio, su belleza, la Catedral, cualquier rincón, cualquier lugar”.

COPE





Una veintena de Hermandades y Cofradías congregan la Semana Santa de Toledo. Es Juan Carlos Sánchez, el nuevo presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la ciudad y ha participado en nuestro programa. No se si eras conocedor pero Toledo tiene la cofradía o la hermandad más antigua del mundo, la Antigua, Ilustre y Real Cofradía de la Santa Caridad. Según la tradición, fue fundada por Alfonso VI durante la toma de Toledo. La cofradía tiene su sede en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina y Juan Carlos nos comentaba que "es un orgullo tremendo para mí como presidente, tener entre nuestras 20 cofradías una que vamos a decir, es casi milenaria. Es una cofradía con una antigüedad y una tradición espectacular. Es un honor tenerla como cofradía y ser el presidente que representa un poquito también esta cofradía".

Un cofrade de Toledo es "un cofrade que procesiona rezando, que tiene una templanza a la hora de procesionar, es decir, es seriedad, va incluso metido dentro de su papel de cofradero, es decir, va rezando, va orando, va sintiendo lo que es ser miembro de una cofradía y saber en qué momento estamos y por qué procesionamos", añadía el presidente de la Junta de Cofradías toledana.

Este año hay novedades en cuanto a la Semana Santa como que "alguna imagen que va a procesionar este año después de hace tiempo que no procesionaba, como es la Virgen de los Dolores de la Parroquia Santiago el Mayor, que pertenece a la cofradía de Jesús Nazareno y María de los Dolores. Es una imagen que llevaba un tiempo sin procesionar porque la antigua imagen de la Virgen estaba un poquito estropeada y entonces ha habido un encargo de nueva imagen, una restauración completa y entonces va a salir este año en procesión después de unos años que no estaba", comentaba Juan Carlos.

Además de esta nueva salida de la Virgen de los Dolores, se producirá un emotivo encuentro en el patio de la Puerta de la Bisagra. Y otra novedad también es que tenemos la imagen de la Virgen de la Caridad, que el año pasado no salió, desde Santa Leocadia, porque no hubo una planificación de costaleros y ensayos que según nos cuenta el presidente de las Cofradías y Hermandades, "los costaleros se ofrecieron después y por seguridad, el presidente que estaba en aquel momento dijo que no veía propio o apropiado sacar la imagen y entonces se quedó en su sede canónica. Pero este año ya, como se ha hecho con previsión de tiempo y con todo, pues este año se va a procesionar, este año va a salir".

Participan personas con discapacidad

Personas con discapacidad visual, personas ciegas, van a poder vivir la Semana Santa. Juan Carlos nos ha comentado que "en conversaciones con miembros de la ONCE y ayer precisamente, estuvieron haciendo un ensayo con costaleros del Cristo del Amor para ver un poquito cómo podría ser esa posibilidad de salir a procesionar. Porque este año la ventaja o la novedad que se les va a dar, es que puedan procesionar en los pasos y en las calles de Toledo. Algunos van a procesionar como penitentes, es decir, acompañando al cortejo procesional y otros, los más atrevidos, que yo me parece genial que lo hagan, pues lo van a hacer desde los propios pasos, cargando los propios pasos. Entramos más o menos controlados que ellos puedan hacerlo y que no tengan ninguna dificultad".





Un pregón a la altura

El pregonero de esta Semana Santa 2024, es Jesús Sánchez Adalid, nacido en Don Benito, en Badajoz. Es un escritor de novelas de mucho éxito como 'La Luz del Oriente', 'El Mozárabe', 'La Tierra sin Mal', 'El Cautivo'. Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, también hizo el doctorado en la Complutense de Madrid, ejerció de juez durante dos años, es sacerdote católico, tiene numerosos premios, entre ellos en 2007 el premio Fernando Lara por su novela 'El alma de la ciudad'. Jesús Sánchez Adalid va a dar el pregón de la Semana Santa, el magno pregón de la Semana Santa de Toledo, esta tarde a las siete y media en la Catedral Primada.

"Un honor muy grande" nos comentaba a los micrófonos de COPE este pregonero que siente además una "grandísima responsabilidad, porque Toledo es Toledo, es una ciudad con una regia historia, con una cultura muy potente, pero sobre todo una ciudad muy devota, muy piadosa, en la cual se toman muy en serio estas cuestiones. Por lo tanto, yo sabía que no me podía conformar con cualquier cosa, es decir, que tenía que trabajar esto muy bien, como he trabajado hasta el mismo día de hoy, en el que voy a pronunciar el pregón".

"Toledo es un crisol de culturas, hay un paralelismo precioso con las ciudades de Jerusalén. En muchas ciudades del mundo hacen conexiones, como no, históricas y idiosincrásicas con el momento de la pasión y la muerte de Cristo, pero es que Toledo es privilegiada en ese sentido.

Las curiosidades de la vida es que el pregonero ya vivió en el años 2000 "el año jubilar donde se cumplían 2.000 años de la venida de Cristo al mundo, yo pasé la Semana Santa entera en Toledo, de manera que la conozco muy bien. No me lo quería perder, estaba yo escribiendo mi novela en mozárabe, terminándola, y quería vivir con una comunidad de mozárabes toledanos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y la verdad que fue para mí fascinante, me encantó, me encantó ver la piedad, el amor, el fervor con el que se vive la Semana Santa en Toledo. Y viví tanto la Semana Santa dentro de la iglesia, los santos oficios, cómo no, y la Semana Santa en la calle, incluida la madrugada".