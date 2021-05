Asaja Toledo pide una revisión total del Plan de Gestión de las ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves)

ASAJA ha pedido una revisión total del Plan de Gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ahora que, después de 4 años, llega el momento de ver cómo ha funcionado y subsanar las deficiencias que pueda tener.

En "Mediodía COPE Toledo" entrevistamos a Blanca Corroto, presidenta de ASAJA Toledo

¿QUÉ BALANCE HACE ASAJA DE ESTOS PRIMEROS AÑOS DE APLICACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN?

Para la agricultura y la ganadería, para el sistema productivo de la región, el balance es muy negativo.

Así lo dijimos en la Comisión de Seguimiento de los Planes de Gestión, en la que se abordó la revisión del plan de gestión, que se tiene que hacer a los cuatro años de su aplicación.

Ya sabéis que ASAJA recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia el Plan de Gestión de las zonas ZEPA, porque no se trata de una verdadera gestión para las aves, sino de un plan de limitaciones y prohibiciones para los agricultores castellano-manchegos, que, al parecer, tienen que poner sus tierras que son propiedad privada, y su trabajo al servicio de lo que la Administración quiera hacer.

La protección de las aves no se puede hacer a costa de los agricultores y, además, si a los agricultores se nos está expropiando el uso de nuestras tierras tendrán que compensarnos económicamente por ello’.

Ahora mismo, si tienes una parcela en zona ZEPA no puedes plantarla de leñosos porque, en la mayoría de los municipios integrados en la ZEPA de la Mancha Norte, desde casi el principio del plan de gestión no hay cupo para plantar leñosos. El cupo es la superficie de leñosos que el plan de gestión estipula que se puede plantar.

Y el cereal, en tierras de secano y con sequías recurrentes como las nuestras, no es rentable. Esto ha llevado a situaciones surrealistas como que a un joven agricultor le aprueben, por ejemplo, la plantación de almendro o pistacho, dentro del proyecto de incorporación a la agricultura y, después desde Desarrollo Sostenible no le permitan plantar porque no hay cupo, con los problemas que eso acarrea al joven en cuanto a inversiones, viabilidad de la explotación con la que se incorpora, etc.

Hay municipios toledanos en los que se ha perdido superficie de leñosos desde el año en que se aprobaron los planes de gestión, pero no se conceden nuevas autorizaciones de plantación.

Otro problema que tienen los agricultores en estas zonas es la falta de autorizaciones de pozos. Se pide informe de evaluación ambiental y todos los informes son desfavorables, sin hacer un estudio por expediente sino aplicando una solución genérica de denegarlos todos.

Esto sucede después de Desarrollo Sostenible se comprometiera a que los informes de evaluación no serían obligatorios para parcelas de menos de 10 hectáreas, compromiso que han incumplido.





¿QUÉ ASPECTOS CREE ASAJA QUE SE TIENEN QUE MODIFICAR?

Hay 3 aspecto que deben modificarse radicalmente: la zonificación, la regulación de los usos y actividades y los cupos o superficie que la Administración regional autoriza para poder plantar leñosos en las ZEPAs.





Ahora, en la revisión del Plan, la Consejería de Desarrollo Sostenible tiene la oportunidad de consensuarlo con los agricultores, cosa que no hizo la Consejería de Agricultura cuando los elaboró.

ASAJA plantea que las medidas que se tengan que aplicar para la protección se limiten a la superficie exacta donde verdaderamente haya presencia de aves, y no a la totalidad de las hectáreas de cada una de las ZEPAS.

En cuanto a las limitaciones para la plantación de leñosos, las aves conviven perfectamente en este tipo de cultivos, es algo que, los que vivimos en el campo sabemos porque lo vemos. Creemos que se pueden marcar condiciones o requisitos, como las distancias de plantación, pero no una prohibición en base a una afirmación incierta motivada por deseos conservacionistas que no están basados en ninguna base científica probada y comprobada.