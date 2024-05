Triana Ramos, la coreógrafa talaverana de Rosalía o David Bisbal: "En una metamorfosis de mí misma"

Tiene nombre propio: Triana Ramos. Nació en Talavera de la Reina, pero con ese nombre puedes imaginarte cuál es una de sus grandes pasiones: Sevilla. En la ciudad andaluza es donde vive en la actualidad, allí desarrolla su pasión el flamenco y la danza que le viene de su madre.

Triana es uno de los once premios que COPE Talavera va a entregar el próximo 13 de junio, en el precioso Teatro Victoria.

"He bailado toda mi vida". Su madre tenía una academia de baile en Talavera. "La vida me fue llevando, me fue llevando, yo tenía el baile como ahí aparcado, era mi vida, lo tenía como muy normalizado. Entonces llega un momento en el que ya llega la hora de decidir, oye, ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer? Y me decanto por el baile, me doy cuenta de que es mi pasión, lo que a mí me hace feliz y lo que a mí me llena es la danza.

Con 18 años, los padres de Triana la mandaron a Sevilla, "allí estuve estudiando dos años como alumna de la Fundación Cristina Heeren, un tercer año como becada. Y así la vida me fue llevando hasta donde estoy ahora".

Hoy hacen 4 años desde que la vida, inesperadamente, me llevó hasta la artista más especial que he conocido. pic.twitter.com/kxKBKmbJCX — Triana Ramos (@TrianaRS) November 3, 2023





Casting con Rosalía

Su arte, su constancia, su amor por la danza le llevó en 2019 a hacer un casting en los MTV que se hizo en Sevilla, y "ahí la conocí, y ahí empecé como bailaora de ella y después ya me contrató como coreógrafa hasta la actualidad". Con David Bisbal, directamente le contactaron ya que conocían su trayectoria.

No solo ha trabajado para artistas, sino con marcas como "Cruzcampo" y de qué manera, creando la coreografía y dirección de movimiento para su spot “GITANA”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En estos momentos Triana está "en una búsqueda, una vuelta conmigo misma, de mi imagen, de mi baile, de mi persona. Al final estamos en continuo cambio y creo que es importante abrazar ese cambio y también aprovecharlo. Es decir, si puedes mejorar en cualquier aspecto, ya sea profesional, ya sea personal, hay que aprovecharlo. Y estoy en esa metamorfosis de mí misma".