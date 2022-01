Talavera recupera la Romería de Santa Apolonia este domingo 6 de febrero

Este domingo 6 de febrero Talavera de la Reina recupera su tradicional Romería de Santa Apolonia.

El año pasado no se pudo celebrar debido a la pandemia del coronavirus, pero este año vuelve todo a la normalidad. La salida será a partir de las 10:00 de la mañana con una concentración en la Plaza de los tres Olivos, donde los romeros podrán inscribirse y se recupera también los autocares gratuitos que saldrán a las once y once y media de la mañana desde esta plaza, para volver a las tres y tres y media.

Los primeros 450 romeros que completen los tres itinerarios establecidos caminando recibirán un medallón de cerámica, según contaba el concejal de festejos Daniel Tito “El primer control estará en el punto de Matahombres, el segundo en el canal bajo del Alberche y por último en las inmediaciones de la ermita"

En la ermita, que sólo se abre en esta fecha, se celebrará la tradicional misa a las 12:30 y en los alrededores, a partir de las 13:00 actuaciones con bailes típicos regionales y migas para todos.

En la última edición del 2020 acudieron cerca de 1.500 personas.