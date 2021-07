El PP de Talavera denuncia las carencias del Plan de Asfaltado del gobierno municipal

El concejal del Grupo Municipal Popular, César Higueruela ha denunciado “las carencias” del próximo Plan de Asfaltado que va a llevar a cabo el equipo de Gobierno socialista, que no contempla la continuación de la plataforma única principalmente en el centro, y que se inició en la pasada legislatura.

En la atención a los medios de comunicación, el edil ha explicado que después de la recuperación urbanística de la zona del casco antiguo que se llevó a cabo en el anterior mandato, “no tiene sentido que ahora se vaya a actuar en calles y que no se dé continuidad a la apuesta decidida por la plataforma única”, como sucede con las calles Luis Jiménez y Marquesitas.

No obstante, y aunque ha reconocido que los recursos del Ayuntamiento son limitados, “ya que se asfalta, hay calles que necesitan un trato especial, como las de la zona centro de la ciudad”.

Por eso, Higueruela ha dicho no entender que en calles céntricas y estrechas no se dé continuidad a la plataforma única, que ya viene de la calle Corredera, en el entorno de la plaza de Aravaca, que ya dispone también de plataforma única.

La plataforma única, además facilita la accesibilidad a estas calles, ha explicado el edil, que ha recordado que dos años después del anuncio del Plan de Accesibilidad por parte del Gobierno de Agustina García, “no hemos vuelto a saber nada, a excepción de que en dos años no se ha ejecutado ninguna acción dirigida a hacer de Talavera una ciudad más accesible para todos”.

En ese sentido, ha remarcado que la calle Luis Jiménez, “que es la conexión natural” del barrio Puerta de Cuartos con la zona centro solo vaya a actuarse reponiendo el asfaltado “y no se haya contemplado actuar en las aceras en busca de la plataforma única, algo primordial para ir creando una ciudad más amable para los talaveranos y todos aquellos que nos visiten”.

Tampoco se van a eliminar las aceras en las calles aledañas a la plaza de Aravaca, como sucede con la calle Marquesitas, donde deberían ejecutarse también las obras en plataforma única “para dar continuidad a este tipo de vías desde la Plaza de España hasta la Portiña de San Miguel, a la altura de la Cruz Verde”.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Para César Higueruela, dar continuidad a la plataforma única, sí sería cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “algo de lo que tanto le gusta presumir al equipo de Agustina García”, sobre todo, en redes sociales del Ayuntamiento, “que son de todos los talaveranos aunque el PSOE hace de ellas un uso partidista y hasta ridículo”, ya que presumen, de cumplir con los citados objetivos, “por haber repuesto seis baldosas de una acera o por haber pintado un banco, un pinote, o una papelera”.

Por tanto, una vez más “ha quedado demostrado que el Partido Socialista no tiene aún un proyecto de ciudad”, y todo su trabajo se basa en anunciar “lo mismo mil veces y no hacer nada”, además de tratar a los talaveranos “como si no superan contar con los dedos”, ha finalizado.