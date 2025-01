Talavera dedicará una avenida y un mural de cerámica a Felipe VI

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha confirmado a COPE la creación de una nueva avenida que va a estar dedicada a Felipe VI con un mural de cerámica. “Yo creo que es algo único en toda España lo que vamos a hacer”.

La cerámica artística de Talavera es la joya de la corona y FITUR el marco ideal para seguir dándola a conocer.

“La cerámica es fundamental, nos cuenta Gregorio. La Concejalía de Artesanía y Turismo está trabajando para que la cerámica tenga esa posición central en nuestra ciudad, pero para que se expanda, para que sea conocida por todas partes de España y del mundo entero. Por eso estamos en esta Feria Internacional del Turismo. Estamos trabajando para que la cerámica vuelva a estar en la calle. Fíjate que tenemos los murales de cerámica que no tiene ninguna otra ciudad a nivel mundial. Es decir, podemos visitar esa exposición al aire libre de una calidad de cerámica artística. Pero vamos a seguir trabajando en ello. Desde la Concejalía de Artesanía estamos poniendo el nombre de personas ilustres, personajes históricos pero también actuales a plazas que no lo tenían y todos con cerámica. Y seguiremos trabajando en 2025 para llevar la cerámica a la calle. Es más, queremos que los niños y las niñas de Talavera, en los colegios, participen en modelar en barro algo que es tan importante para nuestra ciudad, que nos da renombre internacional. Y además seguiremos trabajando para que en un futuro que no sea muy lejano, tener un centro de la interpretación de la cerámica artística de Talavera”.

El mural se presentará en solo unos días y se desvelará entonces si Felipe VI estará en la inauguración.