SOS Talavera apuesta por crear una herramienta política, pero no desvela si concurrirá a las elecciones

Tras la asamblea general del pasado 8 de octubre de 2021, la asociación S.O.S. Talavera y comarca ha aprobado, con el voto de una mayoría, "continuar dando pasos a favor de la creación de una herramienta política, siguiendo, como hasta ahora, colaborando y aportando desde dentro de la Revuelta de la España Vaciada para este fin, cuyo objetivo principal será el de “trabajar por el reequilibrio territorial y lucha contra la despoblación”.

Una vez creada la herramienta política, se tomará la decisión sobre si utilizarla y de qué manera, "siempre pensando en lo mejor para Talavera y su comarca y teniendo en cuenta que, esta herramienta política podrá nacer de S.O.S. Talavera y comarca pero la entidad que pudiera concurrir a unas hipotéticas las elecciones no estará integrada dentro de la asociación, de tal forma que, S.O.S. Talavera y comarca no perderá nunca el carácter social y ciudadano para el que fue creado, por lo que no llevará las siglas ni el nombre de S.O.S. Talavera y comarca" ha informado la asociación en un comunicado de prensa.

Además, S.O.S. Talavera y comarca apoya la decisión de otros colectivos dentro de la Revuelta de la España Vaciada de acogerse a dicha herramienta, una vez creada, como también la decisión de presentarse a las próximas elecciones, los que así lo consideren según su idiosincrasia.

Entendemos que la España Vaciada (de la que Talavera y los pueblos de sus comarcas forman parte) no puede esperar más, y que, es legítima la búsqueda de herramientas y fórmulas que ayuden a resolver de manera urgente dicha despoblación, así como el problema del desequilibrio territorial.