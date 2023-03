La sorpresa de Sandra Sánchez a su primer entrenador: "Has sido la mejor influencia que he podido tener"

Dice el refranero que es de bien nacidos ser agradecidos. Además de ser la mejor karateca del mundo y medalla de oro olímpica, además de haber ganado los campeonatos de España, de Europa y del mundo, la talaverana Sandra Sánchez también es muy agradecida.

Y lo ha demostrado haciendo un pequeño homenaje a su primer entrenador, Javier Pineño, Presidente de la Federación de Kárate de Castilla-La Mancha, para agradecerle todo lo que ha hecho por ella. La karateca le ha entregado un molde en escayola de sus manos en posición de kata, pintadas en oro. Lo hizo en un acto sorpresa que se llevó a cabo en el restaurante japonés que regenta Pineño en Talavera.

"Tú has sido la mejor influencia que he podido tener en mi vida. Gracias a que tú eres como eres, yo soy como soy", le dijo Sandra al entregarle su regalo. Y, entre risas y ante la sorpresa del que fuera su entrenador, añadió "¡oye!, me merezo una abrazo o algo".

Pineño lo recibió entre asombrado y emocionado. Ya ha colgado en su restaurante las manos de Sandra.

La karateca ha llegado a lo más alto pero sigue siendo la de siempre.