Día importante, este lunes 13 de febrero, para el municipio de Lagartera porque esta tarde se presenta el expediente para la declaración de sus labores como Bien de Interés Cultural (BIC).

Lo hará la Consejera de Cultura y el diseñador internacional, Tomás Alía y es un paso previo al proceso que les llevará a pedir la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

De posible origen sefardí, estas labores, documentadas ya en el siglo de oro, han formado parte de ajuares reales y admiradas por grandes personajes de la historia como Sorolla que las llevó a sus cuadros.

Hortensia Moreno, bordadora, labrandera como les gusta decir, asegura a COPE que, además de la belleza de los bordados, posiblemente no haya en todo el planeta una artesanía tan compleja como la del traje de lagarterana “que cuenta con todas las técnicas habidas y por haber”. Y es que “las labores derivan de nuestro traje y no el traje de las labores”. Hay algunas tan complicadas que en una jornada completa de trabajo solo se avanza diez centímetros “imagina lo caro que saldría el paño”. “Esto es heredado de muchísimos siglos atrás no nos lo hemos inventado ahora -añade la bordadora- nuestras mujeres fueron visionarias y se dieron cuenta de que ese tipo de técnica de labor se podía trasladar a la ropa de hogar y a otras muchas prendas. Todas las mujeres nos consideramos portadoras de esa identidad de las labores y debemos defenderlo y qué mejor manera que promoviendo esa declaración”.

Una de las ventajas de las declaraciones de este tipo es que llevan medidas de protección para que la artesanía no se pierda. Nos cuenta Hortensia que sería conveniente una escuela para que todo ese legado que se ha transmitido durante siglos de madres a hijas se pueda seguir aprendiendo porque en los hogares, los jóvenes están a otras cosas.

“Quieren tenerlo todo a un clic que es a lo que están acostumbrados, pero esta labor necesita, como decimos aquí, mucho asiento. son laboress que te lleban dos meses o tres o incluso más”.

Por cierto, los hombres han fomentado y trabajado mucho por las labores pero bordar, lo que se dice bordar, no hay ni uno. Pero todo se andará...