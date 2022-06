El Partido Popular vuelve a llevar el soterramiento del AVE en Talavera a las Cortes de CLM

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha avanzado que el PP ha registrado para su debate en las Cortes una Proposición No de Ley (PNL) para la llegada y el soterramiento del AVE de Talavera, “y esperamos que Page abandone su hipocresía y engaño a los talaveranos”.



En rueda de prensa en Talavera (Toledo) junto al portavoz del Grupo Municipal de Talavera, Santiago Serrano, la diputada regional ha resaltado que para el PP de Paco Núñez “Talavera es una prioridad, y así lo hemos demostrando durante toda la legislatura”.



En ese sentido ha recordado que el PP defiende “abiertamente” que el tren de alta velocidad llegue a Talavera y lo haga soterrado, por lo que pide a Emiliano García-Page que cumpla el protocolo del 2007, en el que la Junta se comprometía asumir el coste del soterramiento de las vías.



“Talavera tiene derecho a crecer y los talaveranos tienen derecho a que esos anuncios y esas promesas que se hacen continuamente por parte del socialismo se cumplan, porque una promesa que no se cumple es un engaño, y una promesa incumplida es una mentira”, ha resaltado Merino que ha dicho que desde el año 2007 “Talavera y los talaveranos llevan soportando las mentiras, la hipocresía y los engaños del socialismo en Castilla-La Mancha y España”.



La diputada ha recordado que el PP siempre ha demostrado “con hechos” su compromiso con Talavera, para lo que incluyó 300 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, “pero el PSOE los robó” para destinarlo a otros lugares de España.



Por eso, el PP de Paco Núñez vuelve a llevar a las Cortes una PNL para que el AVE llegue a Talavera “y exigir a Page que cumpla sus continuos anuncios”. Ayer mismo, en el acto del Día de la Región, “una vez más volvió a anunciar que el AVE llegaría a esta ciudad, pero no dijo cuándo”.



“Nosotros llevamos mañana a las Cortes esta PNL para que la diputada talaverana, Diana López, y Page demuestren su compromiso real con Talavera”, en la que pedimos que se cumpla el protocolo que se firmó para la integración del ferrocarril en Talavera; “y todos sabemos que el soterramiento es la mejor opción para que el AVE llegue a esta ciudad”.



En ese sentido, Lola Merino ha dicho que desde el PP están expectantes ante lo que votarán los socialistas porque en tres ocasiones que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa la apuesta por el AVE, “los socialistas han votado una cosa diferente”; en el Ayuntamiento votaron a favor, en las Cortes en contra y en el Senado se abstuvieron.



Para Lola Merino lo único cierto es que “Talavera y los talaveranos llevan soportando 14 años de mentiras, de promesas incumplidas y de hipocresía e incoherencia de Emiliano García-Page, que promete una y otra vez el AVE para Talavera pero nunca se hace realidad, lo que es un insulto tratar así a esta ciudad y a todos los talaveranos”.



No obstante, la diputada ha avanzado que al PP “no nos sorprenderá” la votación de Emiliano García-Page con respecto a esta Proposición No de Ley para que el AVE llegue a Talavera “y volveremos a ver seguramente la hipocresía y el engaño de Emiliano García-Page en las Cortes, que seguramente volverá a votar no al AVE a Talavera y al soterramiento del ferrocarril que es la única opción para que esta ciudad pueda crecer y que los talaveranos puedan llegar a ser lo que quieren ser”.



Por eso ha pedido a los talaveranos, que de cara al 2023 “quiten el tapón del socialismo en Talavera y en Castilla-La Mancha”, porque lo único que hace el PSOE es “taponar el futuro y el progreso de una ciudad que se merece lo mejor y que merece aprovechar sus oportunidades y que los talaveranos decidan lo que quieran”.



Finalmente Lola Merino ha dejado claro que el socialismo “ha llegado a las instituciones de Castilla-La Mancha para utilizarlas única y exclusivamente para su bienestar personal, olvidándose de los anuncios y de las promesas que hacen a los ciudadanos”.



Por su parte, Santiago Serrano ha recordado que hoy se cumplen cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez tras una “infame” moción de censura que ha provocado “un frenazo totalmente en seco del AVE de Talavera”, ya que el PSOE, con el aplauso de Agustina García, dejó a cero la partida de la Línea Madrid Extremadura en los Presupuestos Generales del Estado, y con el PP se hubieran invertido ya 300 millones de euros.



Además, el gobierno de Pedro Sánchez presentó con retraso el Estudio Informativo del AVE que había licitado el Partido Popular “y también está resolviendo con retraso las alegaciones al mismo”.



El Gobierno de Sánchez por boca de la ministra de Transportes “ya ha comprometido, una segunda estación y las mercancías para Toledo”, mientras siguen sin pronunciarse sobre Talavera, “ante el silencio de Page y de la alcaldesa”.



Además, ha asegurado Serrano, el PSOE a nivel nacional ha evitado apoyar el soterramiento, como se ha visto en el Senado, cuando la senadora talaverana Monserrat Muro se abstuvo ante una moción del PP, “cuando esta infraestructura es indispensable para nuestra ciudad”.