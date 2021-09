Page anuncia "mucho suelo industrial en la dirección correcta, en la dirección a Madrid”

El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado esta mañana en Talavera de la Reina que la ciudad contará con un polígono industrial a la entrada de Talavera desde Madrid, "con mucho suelo industrial, en la dirección correcta, en el mejor sitio, es decir, en la dirección a Madrid". Page ha hecho estas afirmaciones durante su intervención en el acto de inauguración del Centro Regional de Innovación Digital (CRID), entidad de referencia de la Comunidad Autónoma para el fomento de iniciativas de este ámbito y que ya acoge, en su sede de Talavera de la Reina (Toledo), a las principales multinacionales dedicadas a la ciberseguridad, la inteligencia del dato y la tecnología en la nube.

El presiente regional indicaba que el CRID acoge a un sector muy cualificado de la economía y “tiene ya lista de espera de empresas, a las que les digo que no habrá ni problemas de espacio, ni de subvenciones” y ha puesto en valor que “en Talavera hemos sido capaces de enganchar un Centro Regional de la Cerámica, en su día una técnica muy innovadora, con este Centro Regional de Innovación Digital”.

Asimismo, el responsable del Ejecutivo Autónomo ha reiterado que es muy importante que Talavera cuente “en la dirección correcta, en la dirección a Madrid”, con mucho suelo industrial y ha insistido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa trabajando en este gran proyecto para atraer empresas y emprendedores a la ciudad de Talavera.

“Va a salir, y va a salir porque va a salir, Y si no sale de forma autónoma, lo hará a través de una iniciativa pública del Gobierno de la Comunidad Autónoma, con un Plan Especial Urbanístico”, ha puntualizado García-Page, que añadía que “estoy hablando de millones de metros cuadrados” para la instalación de empresas “para que nadie diga que no viene una empresa a esta ciudad porque no hay suelo; lo va a haber y en el mejor sitio”.

En la actualidad, Talavera cuenta con un polígono industrial en la dirección Extremadura, el Polígono industrial Torrehierro que nunca ha tenido el desarrollo esperado.