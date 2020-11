Tras la visita, el pasado 23 de noviembre, del Presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García Page, y la inauguración de la Unidad de Media Estancia de Salud Mental en Talavera de la Reina, la Mesa para la recuperación de Talavera y la comarca muestra su satisfacción "porque, de una vez por todas y tras tres años de retraso, se haya puesto en marcha esta reivindicación donde se han invertido unos 470.000 euros. Claro que dicha infraestructura sanitaria que ha venido a Talavera a un ritmo tan lento, no tiene comparación con la inversión de más de 500 millones de euros que se ha hecho en Toledo en el nuevo hospital y la ingente cantidad de 60 millones de canon a la empresa privada que va a gestionar el hospital en los próximos 28 años".

La inversión en Talavera, considera la Mesa, "es una nimiedad en comparación con los cientos de millones que llueven y empapan Toledo, mientras que en los presupuestos de 2021 no va ni un solo euro en inversión para el de Talavera, que no sean del mero mantenimiento del mismo".

El presidente Page ha anunciado que en los próximos meses se pondrá en marcha una unidad de hemodiálisis para agudos que en la actualidad tienen que ir a Toledo y "es la tercera vez que lo anuncia y hasta ahora no hemos visto que la promesa se haya cumplido".

También ha dicho que la unidad de hemodinámica se pondrá en marcha, a principios de año y "nos preguntamos si va a ser una unidad con aparataje, quirófanos, profesionales sanitarios especialistas… si se van a hacer cateterismos u otras intervenciones que ahora tienen que realizarse en Toledo, o por el contrario se va a seguir la táctica de la unidad de ictus, es decir poner un cartel y destinar cuatro camas a posibles pacientes que puedan permanecer estables hasta que se les lleve a Toledo para que les intervengan en caso que sea necesario ya que aquí no hay neurocirujanos. Recordemos que la unidad de hemodinámica también fue prometida por Page en la primavera de 2019 anunciando que estaría en Talavera antes del fin de ese año".

De otro lado, asegura que "nos congratula que anuncie la UCI pediátrica (que es otra de las reivindicaciones del pacto de la Mesa por Talavera con las Administraciones) y el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas y de prevención de Pandemias, pero sin dinero en los presupuestos nos gustaría que nos indicaran cómo se va a hacer. Mucho nos tememos que, si alguna vez son realidad, lo serán dentro de muchos años".

Recuerda además "otras reivindicaciones sanitarias de nuestra Ciudad y de las que no parece estén por la labor las administraciones, por parte de la Junta se tendría que habilitar una segunda UVI móvil para el área de salud, y por parte del gobierno de España el traslado de una de las Unidades de Valoración de Incapacidades de Toledo a Talavera".

Cumpliéndose todas las reivindicaciones citadas "la inversión de la Junta no llegaría ni a un 5% de todo lo que invierten en Toledo. Desde la Mesa, pedimos que se acabe con el cuentagotas de inversiones a nuestra Tierra y que se invierta en estos temas que son importantes para nuestra salud, no con restos y migajas, no con derivas a futuro y promesas, sino con realidades tangibles, que se puedan ver en dinero, en infraestructuras para una Ciudad que quiere contar con los servicios que por su población le corresponden".