Los hosteleros de Talavera "en vilo" ante el anuncio de nuevas restricciones

El presidente del Partido Popular de Talavera, Santiago Serrano, junto con la senadora del PP Pilar Alía y el concejal del Grupo Municipal Popular César Higueruela ha denunciado que es “inconcebible” que cinco días después de que la alcaldesa, Agustina García, anunciase medidas más restrictivas para la ciudad “a día de hoy sigamos sin conocerlas”, algo que está generando “incertidumbre, miedo e inseguridad jurídica para un sector como la hostelería, que es fundamental para la economía talaverana”.

Así se han pronunciado el también portavoz del Grupo Municipal Popular en la atención a los medios de comunicación en la Plaza del Reloj. Serrano ha recordado que ayer hubo una reunión entre el Ayuntamiento y el director general de Salud Pública para manejar un documento con más restricciones para Talavera “del que todavía no sabemos nada y tampoco se ha publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha”.

Serrano ha dejado muy claro que ni la hostelería ni los hosteleros “son culpables de la transmisión del virus”, precisamente han llevado a cabo “una inversión en tiempo esfuerzo y dinero” para garantizar la seguridad dentro de sus locales, “porque son los principales interesados en que se consuma con total seguridad y no se puede criminalizar a un sector que son responsables directos de miles de empleos en Talavera”.

Se ha referido a las palabras de la alcaldesa que dijo el 30 de septiembre que el 90 por ciento de los casos de Covid-19 proceden de reuniones familiares, donde no puede entrar la policía; “por lo tanto la hostelería no tiene culpa”. Ayer, ha proseguido, el director general de Salud Pública dijo que “de nada sirve que disminuyamos el aforo de un bar o un restaurante si nos vamos a juntar en una casa 20, 30 o 50 personas”, por lo que de nuevo las autoridades sanitarias “admiten que la hostelería no es la culpable de la transmisión del virus”.

Por eso, el presidente 'popular' ha insistido en que la hostelería “no puede estar sujeta a los vaivenes de los gobiernos del PSOE”, ni los hosteleros pendientes constantemente de cuándo se publican las resoluciones en los diarios oficiales en las que “siempre reciben la primera bofetada”, ya que “así es imposible hacer cualquier plan de negocio”.

Así, desde el Grupo Municipal Popular se presentará una moción en el próximo pleno para que se adopten “medidas reales y concretas”, en consonancia con lo planteado a nivel regional y nacional para ayudar al sector en Talavera. “No puede ser que los hosteleros estén en caída libre y no se tenga un miramiento especial por parte del Gobierno, que con las medidas que dicta les está abocando al cierre”.

Serrano ha dicho que tanto en las ordenanzas fiscales como en el próximo presupuesto, “la hostelería tiene que tener un miramiento especial”, con el fin de que las personas que han hecho una inversión en su negocio para abrirlo y haberlo mantenido abierto “puedan desarrollar su actividad y se trate a la hostelería como lo que es: un sector pujante, que genera riqueza y puestos de trabajo y no puede ser criminalizado”.

QUE NO SEAN MEDIDAS RESTRICTIVAS ECONÓMICAS

Por su parte, Pilar Alía ha pedido a la delegación de Sanidad y a la consejería “que si tienen previstas medidas sanitarias restrictivas para Talavera que tengan cautela y prudencia y que no sean restrictivas en materia económica”.

Ha recordado que en los últimos días, la delegación de Sanidad sacó resoluciones adelante para la comarca de la Sagra, “un viernes por la noche que impedían el sábado por la mañana que muchos negocios sobre todo de la hostelería pudieran ejercer su actividad y abrir sus negocios”.

También ha apuntado las medidas para el sector planteadas por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tanto en los plenos de las Cortes como en el Debate del Estado de la Región, entre las que se encontraba un Plan de Rescate para familias y el sector empresarial, “que no fueron aceptadas por el PSOE”.

Por eso, ha insistido en que el PP pide para la hostelería y otros sectores que se amplíen los ERTE hasta el 1 de abril ya que el plazo expira el 31 de enero “y es insuficiente para la hostelería y para ciudades como Talavera donde este sector representa un alto porcentaje en el PIB de la ciudad”.

El PP ha solicitado igualmente una bajada de la presión fiscal, ayudas a sectores como la hostelería y el turismo para toda la región y para Talavera, “porque sólo con la bajada de impuestos podremos ser más competitivos y nuestros empresarios y autónomos podrán mantener, crear empleo y sacar a sus trabajadores de los ERTE”.