Las fuentes de cerámica de Talavera "presentan un estado de dejadez y abandono"

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular Gelen Delgado ha preguntado al equipo de Gobierno de Agustina García “si es consciente del estado de abandono y dejadez que presentan las fuentes ornamentales de nuestra ciudad”.

Así lo ha dejado claro en rueda de prensa, donde ha apuntado que tres años después de la entrada del PSOE en el Ayuntamiento, el estado de las glorietas y fuentes de Talavera “es lamentable”, como el de la de la avenida de Toledo, “que el PP dejó en perfecto funcionamiento, donde el agua descendía de forma cíclica por la estructura cerámica, y ahora no sólo ha dejado de funcionar, sino que además presenta numerosas fugas de agua, y tiene pintadas provocadas por actos vandálicos que los socialistas no han sido capaces de limpiar”. A esto se suma que el mármol y la cerámica que la adornan están totalmente destrozados, “lo que da una imagen de abandono y dejadez y cuesta creer que hace tan sólo tres años esa fuente luciera en todo su esplendor”.

A juicio de Delgado “es sorprendente” que haya partidas tanto en el presupuesto de 2020 como en el de 2021 para la conservación de las fuentes ornamentales, “y el PSOE haya destinado una mínima parte”, de hecho existen cuatro partidas presupuestarias para el mantenimiento, conservación, mejora y rehabilitación de fuentes ornamentales, que en dos años suman 125.000 euros “de los que sólo han invertido 16.000 euros en dos años, y así no se puede conservar el patrimonio de Talavera”.

La viceportavoz se ha referido también a la fuente de la Plaza de España, para la que el colectivo Arrabal demandaba hace poco un cambio necesario para mejorar su imagen y revitalizar la zona, “algo que el PP ya puso sobre la mesa” debido a los problemas de visibilidad que presentaba y a la importancia que se pretendía dar a esta fuente por encontrarse en una confluencia de avenidas.

En el pasado mandato, ha proseguido Delgado, se barajó la opción de llevar a cabo un concurso de ideas entre ceramistas y sustituir el vaso por otro de menos altura que permitiera una mayor visibilidad, aprovechando además los elementos cerámicos que se encontraban en buen estado, y con lo que se podría mejorar la estética y la seguridad vial del cruce.

“Lo cierto es que con el cambio de gobierno esta fuente quedó en el olvido”; presenta un estado deplorable y nada se escucha a los socialistas sobre su rehabilitación o restauración, a pesar de tener partidas específicas en el presupuesto para llevarlo a cabo.

Por eso, Delgado ha aconsejado a la edil responsable de Ciudad e Imagen Sostenible, Monserrat Muro, “que tome nota y se ponga manos a la obra, y si no quiere escuchar las peticiones del PP, que al menos no haga oídos sordos al colectivo Arrabal y a la sociedad talaverana”.

“Invitamos a los socialistas a que comprueben cómo está ésta y el resto de fuentes ornamentales de la ciudad”, ha asegurado Delgado, que ha insistido en su deterioro “fruto de la pasividad del equipo de Gobierno, que después de tres años de mandato no ha hecho nada para mejorar la imagen de Talavera y su cerámica, que es patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

También se ha referido al estado de la fuentes de la ranas, que en septiembre de 2021 fue noticia en un medio regional debido a su estado de suciedad y dejadez, “y no fue hasta que las redes sociales se inundaron de críticas hasta que el equipo de Gobierno no se dignó a solucionarlo”, aunque en su opinión, lo más triste es que el PSOE gobierne “a golpe de redes sociales”.

Nada tiene que ver con la manera de proceder del anterior gobierno del PP, cuando en diciembre de 2015 los vándalos destrozaron el estanque de los patos, “lo repuso todo en tres meses”.

Sin embargo, en la actualidad el deterioro de las fuentes es cada vez mayor, acumulan pintadas, suciedad, elementos cerámicos rotos, y no tienen luces ni chorros de agua en funcionamiento, “y a pesar de que el PSOE dispone de dinero para arreglarlo, no lo hace”.

“Lamentamos que el PSOE no haya continuado con la estrategia turística del PP, que ponía a la cerámica en el lugar que se merece, sacándola a la calle, decorando fuentes, glorietas y realizando enormes murales que convertían la ciudad en un museo de cerámica al aire libre”, lo que provocaba, una mejora de la imagen de Talavera, “que el PSOE no sabe o no quiere hacer”.

Para Gelen Delgado el PSOE pasará a la historia “por ser el gobierno de los vinilos y graffitis”, que nada que tiene que ver con lo que hizo el PP en la ciudad, que adecentó y realizó acciones integrales en las fuentes de Talavera, “que el PSOE no ha continuado”