Las aulas de infantil de Malpica de Tajo (Toledo), diez días con frío por no tener cristales en las ventanas

La portavoz de Ciudadanos en Malpica del Tajo, Rosa García Vaquerizo, ha denunciado que el colegio Fulgencio Sánchez Cabezudo de Malpica de Tajo (Toledo) ha estado sin ventanas en todas sus aulas de Infantil, y aún quedan varios cristales sin poner. “Los niños de tres, cuatro y cinco años han estado más de diez más días sufriendo las inclemencias de las bajas temperaturas; cuando se pusieron a cambiar las ventanas, no pusieron los cristales a la vez, y desde entonces permanecen en las aulas con un frío insoportable para dar clases”. "Y para colmo, afirma García Vaquerizo “el centro no tiene la calefacción funcionando”.

Desde Ciudadanos se denuncian estos hechos, "ante la desidia del Ayuntamiento de Malpica del Tajo, gobernado por el PSOE, que solo responde a estos graves incidentes diciendo que es cuando podían hacerlo”. El partido naranja asegura que estos retrasos no son únicos sino que empiezan a ser la tónica general, “pues este verano comenzaron a pintar el colegio y hasta octubre no terminaron de hacerlo, con los niños ya dentro de las aulas”, ha añadido la portavoz de Ciudadanos en Malpica.

La formación liberal lamenta que “hay un desastre terrible en la planificación de la gestión por parte de los responsables de la Junta, una dejadez por parte de la consejería de Educación que permite que haya colegios en situaciones tercermundistas, con una situación escandalosa como ésta, ya que además ahora carecen de director en el centro, está de baja por paternidad y desde la consejería de Educación tampoco se han preocupado en mandar a alguien para sustituirle”.

Cs interpelará en las Cortes a la consejera

Ante este "desasosiego e incertidumbre" por parte de padres, profesores y los propios niños, Ciudadanos reclama que alguien se encargue de esta "situación insostenible". Además, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos se ha registrado una pregunta oral, en las Cortes, a la consejera de Educación, “para que responda por unos hechos denigrantes e inasumibles en un colegio público de Castilla-La Mancha”.