El incendio de Sartajada en Toledo se encuentra en nivel 1

El incendio que se declaró este lunes en Sartajada (Toledo) se encuentra en nivel 1 porque está afectando a una carretera que discurre por esta zona de la Sierra de San Vicente y para facilitar las labores de extinción, en las que trabaja un dispositivo integrado por 19 medios y 72 personas.



Según han informado a Efe fuentes del plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), el nivel 1 se ha declarado porque el incendio puede afectar a bienes no forestales, en este caso a la carretera autonómica CM-5006, que está parcialmente cortada para facilitar los trabajos de extinción de los equipos desplazados a la zona y porque el humo puede dificultar la conducción.



El incendio, que fue detectado a las 22.22 horas de este pasado lunes, está afectando a una zona de matorral y monte bajo del paraje 'La Ladera', situado entre Navamorcuende y Sartajada, cuyo término municipal linda también con los de La Iglesuela del Tiétar y Almendral de la Cañada, en la provincia de Toledo y con el de Mijares (Ávila).



En los trabajos de extinción del incendio, que aún no ha sido controlado, está participando esta tarde un operativo del que forman parte 11 medios terrestres, nueve medios aéreos y 72 personas, indica el sistema Fidias de información de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.



También ha estado en nivel 1 otro incendio que se ha declarado este martes en Castillo de Bayuela (Toledo), el segundo que se ha registrado en esta localidad en 24 horas.



Este incendio, que se ha iniciado a las 16.05 horas, también ha afectado a una carretera de la zona, por lo que se elevó a nivel 1, aunque ahora ha vuelto a estar en nivel 0 porque ya no hay afección a la vía, aunque todavía no se ha dado por controlado, han indicado las fuentes del Infocam.



Según el sistema Fidias, en la zona están trabajando un medio terrestre y tres personas.