Illescas con 670.000 m2 de naves dedicadas al e-commerce, lidera el comercio electrónico en España

"Herrera en COPE Toledo" se desplaza hoy hasta Illescas para conocer el secreto de su éxito para convertirse en el centro neurálgico de la logística con más de 5 millones de metros cuadrados donde encontramos a las más importantes empresas internacionales.

Desde el Centro Cultural La Almazara nos acompaña el alcalde, Jose Manuel Tofiño, el concejal de urbanismo, Francisco Rodríguez, el director general de URBAN CLM y cerramos programa con el directo de la Banda de Música Manuel de Falla de Illescas, Miguel Sanz, que dirige a más de 110 músicos de todas las edades.

Entrevista José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas

Llegamos al Centro Cultural la Almazara y lo primero que nos llama la atención es la presencia de varias chicas jóvenes que esperan para hacer una entrevista de trabajo y ocupar uno de los puestos de empleo que oferta la compañía Inditex para su gran centro de almacenaje. Una alegría constante para el alcalde José Manuel Tofiño "es una maravillosa coincidencia, ver como la economía y el empleo en Illescas está creciendo".

"A partir de 2015 pusimos en marcha esta Plataforma logística que ahora es la envidia de todos"

El éxito no ha sido de la noche a la mañana, cuando hace años otros dijeros que no, Illescas abrió sus brazos para acoger un proyecto muy ambicioso, crear un centro logístico con más de 3,5 millones de metros cuadrados "no dudamos nunca del proyecto y como iba a repercutar en todo el norte de la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha. A partir de 2015 pusimos en marcha esta Plataforma que ahora es la envidida de mucha gente".

Hoy en día más de 6.500 trabajadores están trabajando en los polígonos industriales "más de 4.500 personas han encontrado trabajo en Illescas durante los últimos 4 años, las infraestructuras que ya estamos ejecutando van a hacer de Illescas no solo un punto de referencia desde el punto de vista logístico sino de la comunicación y la movilidad. Hemos conseguido bonificar la utilización de la AP-41 hasta en un 75% para evitar atascos en la A-42 y a partir del 19 de abril va a haber 3 lanzaderas Illescas-Fuenlabrada. Hemos cambiado la imagen de la Sagra que se tenía de madera y ladrillo por una imagen mucho más moderna y eficaz , donde se encuentra trabajo y desarrollo".

"Tengo una espinita clavada, quiero sacar adelante el Teatro-Auditorio"

José Manuel Tofiño optará a su 7º mandato en Illescas, así lo anunció el propio presidente de CLM, Emiliano García-Page hace tan solo unos días, durante la inauguración del Centro de Formación Aeronáutica de Illescas "tengo una espinita clavada, no me quisiera ir del ayuntamiento de Illescas, siendo alcalde, sin haber terminado el Teatro-Auditorio. Para mí es un reto que durante estos últimos 4 años nos ha quitado mucho tiempo y nos ha dado muchos sinsabores y quisiera ponerlo en marcha e inaugurarle". Si gana las elecciones habrá gobernado durante 28 años. De 1995 a 2011 y desde 2015 ininterrumpidamente.

Otro de los grandes proyectos que quiere sacar adelante si sus vecinos vuelven a confiar en él es ofrecer vivienda a buen precio "necesitamos viviendas para dar cobijo a todos los trabajadores que tenemos y que sean baratas y también tener viviendas de alquiler, que no pasen de 500 o 600 euros al mes, que es una cantidad razonable para que todos los jóvenes que trabajan en Illescas tengan una vivienda digna".

Tampoco descuida el seguir poniendo en marcha más suelo industrial, porque al ritmo que llevan "a finales de 2025 todo el suelo urbanizado habrá sido ejecutado por parte de empresas, ya necesitamos que otros agentes urbanizadores se pongan manos a la obra para seguir".









Entrevista Francisco Rodríguez, concejal de urbanismo de Illescas



Sin duda una de las concejalías más ocupadas del ayuntamiento es la concejalía de urbanismo que dirige Francisco Rodríguez "el trabajo es intenso, pero estamos viendo resultados muy positivos".

Hace unos dias que se colocaba la primera piedra de una nave con más de 98.000 m2 donde se va a instalar Alcampo, será la segunda planta más grande de Europa; la empresa de neumáticos "Continental" tiene aquí el centro de distribución más grande de España y el pasado 27 de marzo se inauguró la nueva nave logística de Ikea y DHL que gestiona más de 6.000 pedidos en una solada jornada y da empleo a 130 personas. Son solo algunos ejemplos de la buena gestión que se está realizando desde hace años "Illescas siempre ha estado a 35 kilómetros de Madrid, pero había que trabajar y aprovechar la oportunidad para lograr el objetivo. En esta legislatura de apenas año y medio hemos conseguido retocar todos los enlaces de la A-42 con Illescas y hemos generado alguna nueva y hemos creado hasta 5 glorietas nuevas de acceso que no existían hace dos años".

"Estamos trabajando de forma callada para tener un Puerto Seco que puede descongestionar la zona de Madrid"

El siguiente gran paso que quieren dar y en el que se está trabajando de forma callada es contruir una Plataforma Intermodal o Puerto Seco que se convertiría en la única infraestructura en esta zona conectada con el corredor del Atlántico y que podría descongestionar otros puertos secos de Madrid con una importante actividad logística "Estamos decididos y el planeamiento urbanístico existe desde 2008-2010 destinada a Puerto Seco, que además, consiguió que se autorizase una entrada y salida en la red ferroviaria del interés general, que es la red Madrid-Valencia de Alcántara que pasa por nuestro término municipal, y tenemos la oportunidad de poder conectar los corredoras Atlántico y Mediterráneo a través de Illescas. Falta trabajar de manera callada para que el resto de administraciones entienda que nuestra situación geográfica puede descongestionar toda la zona de Madrid y se apueste de forma decidida para que esto sea una realidad. Nuestro trabajo ya está hecho y seguiremos defendiendo este proyecto".









Tampoco se olvida el concejal de urbanismo de hacer ciudad y mantenerla y conservarla "es una ciudad muy viva, en estos momentos tenemos unos 30.500 habitantes pero con una población flotante de unos 60.000. Esto no quiere decir que estén viviendo aquí y no estén empadronadas, sino que otros 30.000 personas que hacen vida aquí y eso produce un desgaste en las vías públicas que hay que mantener".









Entrevista a Miguel Ángel Naranjo, director general de URBAN CLM

También nos ha acompañado en el programa, Miguel Ángel González Naranjo, director general de URBAN CLM, que gestionan la Plataforma Central Iberum, un área logística e industrial que comenzó con más de 3,5 millones de metros cuadrados y que se han convertido en 5,5 millones de m2 "Era un sueño, pero con una visión muy clara desde el principio. El creador de todo esto fue mi padre que siempre ha estado ligado al desarrollo inmobiliario industrial y veníamos de hacer algún polígono más pequeñito con naves de tan solo 300 o 400 metros cuadrados, pero pensó en crear aquí un desarrollo parecido al del Corredor del Henares y por el año 2005 nos dirigimos a los empresarios logísticos que fueron los que nos dieron las claves: comercio electrónico y grandes superficies para centralizar en naves más grandes lo que tenían disperso en diversos lugares".

"la clave era unir comercio electrónico y grandes superficies"

Hoy en día lo han conseguido "en estos momentos Illescas es el municipio de la península ibérica con más superficie dedicada a e-commerce. Tenemos 670.000 metros de naves logísticas dedicadas al comercio electrónico, triplicamos al municipio que está en segundo lugar".

Toyota fue la primera gran marca y se firmó en plena crisis y abrieron en enero de 2012 y la gran inflexión fue la instalación de Michelín en 2015 "resumía lo que queríamos ser, concetraban tres almacenes en uno para dar servicio a toda la península".

A día de hoy la planta más grande ubicada en esta Plataforma es Amazon "con 320.000 metros cuadrados construidos y la futura planta de Alcampo será la segunda más grande de Europa".

Algo que les hace diferentes es su apuesta por la sostenibilidad. Es el primer parque Ecoindustrial de España y uno de los primeros de Europa.









Banda Municipal Manuel de Falla: Entrevista al director, Miguel Sanz.

Y terminamos con música, la que aporta la Banda Municipal Manuel de Falla de Illescas, con 118 miembros que van desde los 10 años hasta los 74 que tiene Enrique, el miembro con mas edad de una agrupación que a lo largo de los años ha cosechado premios importantes y aportan la banda sonora de todos los actos y fiestas importantes de Illescas. Nos acompaña su director, Miguel Sanz.

El pasado Viernes de Dolores acompañaron a la primera proecsión de la Semana Santa, pero también estuvieron en el Vía Crucis de Getafe y acompañando al pregonero de la Semana Santa de Alcorcón"no sabemos decir que no y el pregonero que era el director de cine , José María Zavala, incluso nos llegó a decir que contaría con nosotros para componer la banda sonora de su próxima película".

Tienen una Escuela de Música, que supone una auténtica cantera donde acogen a todos los amantes de la música y también promocionan a los jóvenes que han decicido que la música sea su profesión, es el caso de Nuria Tello y Juan Andrés, dos clarinetistas de la banda que han sido elegidos entre los 10 primeros de la Joven Orquesta Nacional Española.

El ayuntamiento de Illescas ampliará las instalaciones de la Casa de la Música dentro de la Casa de la Cultura, en un proyecto que ya cuenta con un presupuesto de casi un millón de euros, y que tendrá una sala de ensayos con capacidad para 95 personas "Nos hace muy feliz, fue un simple comentario que surgió hace tiempo y lo van a hacer, vamos a tener una de las mejores salas de ensayo que van a ser la envidia de todo el país y que contará con la última tecnología".

Hace unos días conseguían reunir a más de 1.000 niños y niñas en "Illescas Canta" y próximamente volverán a deleitar a los más de 700 espectadores que se unen cada noche dentro del Ciclo de conciertos de verano.