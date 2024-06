En huelga de hambre un profesor de Talavera por un fin solidario: "Mi conciencia es protestar"

Es de Talavera de la Reina, tiene 54 años y es profesor. César Rodríguez, de 54 años, ha decidido empezar esta medianoche del miércoles 12 de junio, una huelga de hambre motivada por la situación de guerra que se está viviendo en Palestina.

En COPE hemos hablado con César y nos contaba que quiere "aportar y sumar, que creo que es el deber de todos los ciudadanos libres que viven en democracia, que es mínimo reclamar y sumar, sumar, sumar. Por lo menos que no resten, pero sí sumar". Rodríguez esta harto de ver en los telediarios todas estas desgracias, de no encontrarse ninguna noticia buena. "Y esa es mi lucha. No soy una persona pública, no soy una persona reconocida, pero desde mi conciencia reclamo y mi conciencia que es protestar, hacer ruido y ya está, me expongo a una huelga de hambre cuyas consecuencias desconozco, veremos hasta qué punto podemos llevarla a cabo".

Llamamiento a la conciencia

Un llamamiento que está siendo acogido por los medios de comunicación y también por otros ciudadanos que quieren contribuir en la lucha "ayer tuve una videollamada con una mujer que se llama Amón, que está confinada por una serie de enfermedades en su casa. Ella ha sido además diplomática en Palestina, con lo cual se ha sumado inmediatamente y conecté además con ella ayer de una forma maravillosa. Y bueno, pues mira, ya he logrado que alguien más a los 10 minutos de subir a las redes en mi petición y mi solicitud, se ha sumado. Yo me imagino en cualquier centro de trabajo que se sumara toda la gente, o que más gente se sumaran a esto, pues sería maravilloso. ¿No nos confinaron con el COVID y nos quedamos en casa? ¿No está a la altura este acontecimiento para que hagamos cosas así?", comentaba César.

Activista y concienciado con otras causas

Es la primera vez que se suma a una huelga de hambre pero también ha arropado otras causas "con éxito muchas de ellas, a veces tras un desafío personal como el que acontecí en el 2013, que arropaba ONG Rescate, pero sí estoy de forma activista, si no militante, sí de forma activa en 12 ONGs que arropo desde mi cuenta de ahorros y luego en todas las que obviamente funcionan a nivel local, regional y muchas son de Palestina, obviamente, a favor de la población civil de Palestina.

Ayuda médica

Importante para este talaverano que un mécio vaya supervisando y asesorando la huelga de hambre "hoy mismo estoy débil. La cena de anoche me sentó mal por todo el mundo de emociones ,y de emociones encontradas. Desconozco porque no he hecho más allá de ayunos temporales por enfermedades o gastroenteritis. Hoy he venido en bicicleta y me ha producido un esfuerzo, también la sugestión, el no haber empleado ayer las fuerzas que me daba la última cena, en fin, me costó llegar hoy al centro de trabajo en bicicleta. Y para mañana estoy descartando ya la bicicleta y me vendré después de todo un año sin incumplir mi deber para el planeta de venir en bicicleta, a lo mejor tengo que venir en coche o tengo que decir a un familiar que me acerque a mi instituto".

















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado